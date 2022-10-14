 

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин появились на публике с дочерьми после отмены развода

14.10.2022, 21:38, Разное
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Самая обсуждаемая пара последних недель теперь точно снова вместе. По крайней мере, у таблоидов пока не будет поводов утверждать обратное. Минувшей ночью Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин вместе вышли в свет – они посетили показ Ralph Lauren, одного из своих любимых модных брендов, в Калифорнии. На шоу супруги приехали в компании двух дочерей: 24-летней Сикстин и 26-летней Софии Роуз. Также у них есть 20-летняя дочь Скарлет Роуз, но она мероприятие решила пропустить.

Семейство появилось перед фотографами в нарядах схожих оттенков: мама и дочери выбрали длинные однотонные платья одинакового кроя, а актер был в светлом костюме и коричневой замшевой куртке. Дочери же накинули на плечи потертые кожанки. Сильвестр и Дженнифер все время смеялись, обнимались и держались за руки, четко давая понять, что о разводе не может идти и речи.

Больше фото звездной семьи с показа смотрите в нашем Telegram-канале.

Напомним, Сталлоне и Флавин познакомились в 1988 году в ресторане в Беверли-Хиллз, Калифорния, и поженились девятью годами позже, в 1997-м. Они отметили серебряную свадьбу всего несколько месяцев назад. У пары три общих дочери: 20-летняя Скарлетт, 24-летняя Сикстина и 26-летняя София. Помимо дочерей у актера также есть 44-летний сын Сирджео Сталлоне от предыдущего брака актера с Сашей Зак. Отметим, что второго сына, Сейджа, бывшая пара потеряла в 2012 году – он трагически скончался от сердечного приступа в возрасте 36 лет.

О разводе пары заговорили в сентябре: якобы причиной тому стали махинации актера с семейным бюджетом, из-за чего экс-модель и решила развестись. После все долго обсуждали историю о сведении тату с портретом супруги, которая красовалась на плече Сталлоне долгие годы, но через какое-то время он неожиданно опубликовал в личном блоге несколько семейных фотографий, на которых позирует вместе с женой. После этого представители актера рассказали, что супруги разобрались с претензиями друг к другу и решили не ставить точку в отношениях.

Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. И сейчас у них все хорошо, они очень счастливы, – заявили инсайдеры.

Но другие источники утверждают, что пара просто решила не заморачиваться с разделом имущества и просто жить раздельно своими жизнями.


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