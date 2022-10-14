Александр Яценко и Денис Шведов с семьями посетили премьеру мультсериала “Умка”

13 октября в “Союзмультпарке” прошла светская премьера мультсериала “Умка” производства киностудии “Союзмультфильм”. Мультимедийное пространство на ВДНХ посетили звезды со своими семьями: Александр Яценко, Денис Шведов, Гавриил Гордеев, Никита Тарасов и другие.

Проект вдохновлен классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря – “Умка” 1969 года и “Умка ищет друга” 1970 года. В 2019 году, к 50-летию со дня выпуска первого фильма, была создана последняя часть трилогии под названием “Умка на ёлке”. Короткометражка собрала свыше 10 миллионов просмотров в сети.

В центре сюжета нового мультсериала – друг Умки, мальчик Тайкэ, который вырос и стал шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком и другими животными Арктики. В каждой серии друзьям предстоит пережить череду приключений и узнать много нового об окружающем мире.

Никита Тарасов с семьей Денис Шведов Гавриил Гордеев с семьей Александр Яценко с семьей Команда “Союзмультфильма”