Мнение: Будни мобилизации в Москве и Татарстане

Пишут, что в Москве облавы на мобилизантов возмутили даже председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, который назвал полицейские «облавы» незаконными.

По словам сенатора, недопустимо «всех без разбора хватать на улице», а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.

Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестку могут вручить по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом получить ее должен только заранее известный призывник или гражданин, подлежащий мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее (отсюда).

Но что интересно. В Татарстане первый этап мобилизации уже завершился. О чем отрапортовал председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Дословно: Татарстанцы активно включились в процесс обеспечения безопасности страны. Мы выполнили первую мобилизацию по количеству, которую определил нам федеральный центр. Наши люди на передовой»(отсюда).

Недоумеваю, что происходит? Жители Татарстана более патриотичны? Или в Москве план по мобилизации оказался завышенным?

Фотография отсюда

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