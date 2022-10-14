Вот так Карнавал! – Личное мнение

Жених Саша Стоун (не знаю, кто такой) подарил невесте Вале Карнавал (её не любит Лариса Александровна) золотую машину.

По прикидкам авто, несмотря на кое-какую несвежесть, стоит дорого. Как-никак — иномарка:



Фото: Соцсети

Ну чо, Лариса Александровна Долина, скажешь? А тебе дарили автомобиль?

Жениха Стоуна одназначно хвалю. Прелести невесты хоть и не тянут, на мой взгляд, на иномарку, но сердцу не прикажешь. Захотелось подарить — подарил. Молодец, парень.

Валю тоже хвалю. Умница, Валентина! В 20 лет время терять не стоит. Присмотрись — жених стоящий.

И не кочевряжься, если машина не новая. Сейчас ситуация на авторынке непростая. И эта золотая машина тоже стоит дорого. Что важно — ты её получила до брака. Значит, согласно законодательству, распилу машина не подлежит, как надумаете разводиться.

Вообще, ещё раз похвалю жениха — это ютубер какой-то? Невзирая на здравый смысл, мальчик сознательно пошёл на финансовый риск. Это говорит об искренности и о том, что бюджетом в семье всё-таки придётся заняться Валентине.

Эдак он — при такой широкой натуре! — всё профукает. Валя должна взять на себя эту ношу — заняться вплотную финансами.

Ну, ничего — справится. Не может — сможет. Не умеет — научится.

Ну а ваши мужики способны на широкий жест? Давайте, сразу сумму самого дорогого подарка озвучивайте.

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