Вот так Карнавал! – Личное мнение
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Жених Саша Стоун (не знаю, кто такой) подарил невесте Вале Карнавал (её не любит Лариса Александровна) золотую машину.
По прикидкам авто, несмотря на кое-какую несвежесть, стоит дорого. Как-никак — иномарка:
Фото: Соцсети
Ну чо, Лариса Александровна Долина, скажешь? А тебе дарили автомобиль?
Жениха Стоуна одназначно хвалю. Прелести невесты хоть и не тянут, на мой взгляд, на иномарку, но сердцу не прикажешь. Захотелось подарить — подарил. Молодец, парень.
Валю тоже хвалю. Умница, Валентина! В 20 лет время терять не стоит. Присмотрись — жених стоящий.
И не кочевряжься, если машина не новая. Сейчас ситуация на авторынке непростая. И эта золотая машина тоже стоит дорого. Что важно — ты её получила до брака. Значит, согласно законодательству, распилу машина не подлежит, как надумаете разводиться.
Вообще, ещё раз похвалю жениха — это ютубер какой-то? Невзирая на здравый смысл, мальчик сознательно пошёл на финансовый риск. Это говорит об искренности и о том, что бюджетом в семье всё-таки придётся заняться Валентине.
Эдак он — при такой широкой натуре! — всё профукает. Валя должна взять на себя эту ношу — заняться вплотную финансами.
Ну, ничего — справится. Не может — сможет. Не умеет — научится.
Ну а ваши мужики способны на широкий жест? Давайте, сразу сумму самого дорогого подарка озвучивайте.
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Источник: Лена Миро
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