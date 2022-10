Мнение: Провал трассономики, мёрзнущие миллиардеры и дешёвое элитное жильё в Лондоне

1. Карьера Лиз Трасс на посту британского премьер-министра может закончиться, едва начавшись. Меры, которыми она попыталась бороться с навалившимся на Британию грандиозным экономическим кризисом, делают только хуже. «Трассономика» предполагает резкий рост госрасходов (чтобы не дать британцам замёрзнуть зимой из-за супердорогой энергии) и заметное снижение налогов (что якобы должно запустить экономический рост). Но на деле одно лишь озвучивание плана реформ уже обвалило британскую финансовую систему (ссылка):

Церемония официального вступления премьер-министра в должность с участием королевы Елизаветы II состоялась за два дня до кончины последней. В день смерти формального главы государства, правившей страной на протяжении 70 лет, Трасс объявила о заморозке цен на электроэнергию и газ для рядовых потребителей на два года. Годовой счет до осени 2024-го не будет превышать 2,5 тысячи фунтов, а экономия для среднестатистической семьи, как ожидается, составит около тысячи фунтов в год. Разницу с оптовыми расценками производителям и поставщикам обещают компенсировать за счет государства. Таким образом, расходы бюджета должны вырасти на несколько десятков миллиардов фунтов. Требуемые средства правительство собирается привлекать на долговом рынке через специальные выпуски гособлигаций. <…>

23 сентября кабинет Трасс, в котором пост министра финансов занял Кваси Квартенг, представил новый план по преодолению экономического и энергетического кризисов, радикальность которого поразила многих. В его основе лежит радикальное снижение налогов. <…> Одной из немногих известных деталей плана стало снижение максимальной ставки подоходного налога (для наиболее обеспеченных резидентов) с 45 до 40 процентов. Но и этого хватило для резкой реакции финансовых рынков. <…>

Курс фунта стерлингов, 14 лет назад на фоне глобального кризиса стоившего два доллара, снизился и почти достиг паритета с американской валютой. В низшей точке падение составило четыре процента. Этому способствовала резкая распродажа инвесторами британского госдолга, что привело к росту доходности бумаг, а значит, и повышению стоимости будущих заимствований для государства. За последний месяц выросли доходности всех без исключения типов гособлигаций — от месячных до 50-летних. Самый сильный рост зафиксирован у четырехлетних бондов — на 124,5 базисных пункта, до 4,28 процента годовых. Только за первые дни после презентации плана Банку Англии пришлось потратить накопленные золотовалютные резервы на 65 миллиардов фунтов для поддержки курса национальной валюты.<…>

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, любящий комментировать актуальные события, и вовсе провел параллели с курсом американского президента Рональда Рейгана, в 1980-х получившим название «рейганомика». Белый дом тогда тоже сделал упор на существенное снижение налогов (и общих расходов производителей), а также невмешательство государства в происходящие процессы. Следствием стало наращивание государственных расходов (вопреки изначальным планам Рейгана) и внешнего долга, крупный обвал фондового рынка в 1987 году и сокращение частных инвестиций. <…>

В то же время у рейганомики были и очевидные успехи. За восемь лет ее реализации стабильно рос ВВП, снижались безработица и инфляция, а многие компании, впоследствии ставшие лидерами в своих отраслях, вышли на фондовый рынок. В целом объем торгов ценными бумагами при Рейгане существенно вырос, что стало возможным благодаря сокращению налога на прирост капитала. Тем не менее Кругман в своем комментарии назвал «трассономику» предельно глупой политикой. С похожими оценками выступает и Лейбористская партия. Ее лидер Кир Стармер заявил, что Трасс представляет угрозу национальной экономике, а ее правительство «играет на деньги британцев».

Предсказать дальнейшее политическое будущее Трасс, Квартенга и других авторов нашумевшей реформы сейчас довольно сложно. В случае отставки карьера нынешней главы правительства и третьей женщины на этом посту станет самой короткой в истории страны. Пока же против нее активно выступают британские и мировые СМИ. Наиболее яркие заголовки, например, «Трассономика по-детски глупа, трассополитика — еще хуже», появились в The Guardian и Financial Times («План правительства Великобритании — это одновременно плохая экономика и упущенная возможность»). The Economist поместил на обложку изображение плывущих в тонущей лодке Трасс и Квартенга с подписью «Как не надо управлять страной». <…>

Из практических последствий еще не реализованной реформы можно выделить резкую просадку фондового рынка. Его совокупная капитализация за последний месяц снизилась на 300 миллиардов фунтов (340 миллиардов долларов).

По-видимому, Трасс хотела повторить успех Дональда Трампа, который во время своего президентства резко снизил налоги как для компаний, так и для физических лиц, что действительно помогло сократить их расходы, привлечь инвестиции и стимулировать рост.

Однако что позволено Юритеру, не позволено быку. Во-первых, британская экономика, в отличие от американской при Трампе, страдает от жёсткого энергодефицита, в условиях которого об экономическом росте говорить не приходится (что с низкими налогами, что с высокими). Во-вторых, привлечь инвестиции Британии также не получится. Всё из-за того же энергодефицита инвесторы будут предпочитать выводить свои деньги в США, где с ценами на энергию дела обстоят чуть получше.

Задача спасения британской экономики выглядит нерешаемой. Вопрос в лишь том, на кого возложат основную ответственность за её крах. Хитрый Борис Джонсон сумел вовремя уйти с премьерского поста под предлогом сексуального скандала (его помощник приставал к мужчинам на вечеринках). Тем самым Джонсон сохранил за собой некоторые шансы вернуться в большую политику.

Лиз Трасс теперь в гораздо более тяжёлой ситуации. Уйти она не может, ибо правит совсем недолго и это стало бы для неё концом карьеры. Цепляться за премьерское кресло – значит, с большой вероятностью, превратиться в одного из худших премьеров Великобритании за всю историю.

2. Нормально отапливать дома не могут себе позволить даже британские миллиардеры (ссылка):



Британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать почти весь свой особняк в Стаффордшире, кроме одной комнаты, чтобы лишить Россию прибыли. О том, как он решил мерзнуть назло президенту Владимиру Путину, Кодвелл рассказал журналистам The Mirror.

«Я знаю, что у нас топливный кризис, и все обеспокоены, но мы все должны меньше использовать энергию, и я собираюсь практиковать то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98 процентов дома останутся холодными», — сказал миллиардер, чье состояние оценивается в 1,58 миллиарда фунтов стерлингов.

Именно за счет продажи энергоносителей, по мнению Кодвелла, Москва финансирует специальную военную операцию в Украине. Акция миллиардера, по его словам, сделает Путина «ещё беднее».

3. Элитное жильё в Британии становится невостребованным. Поссорившись с Россией, раскулачив русских олигархов, британцы теперь страдают. С британского рынка недвижимости ушли не только русские клиенты, но и богатые арабы и прочие азиаты (ссылка):

Средняя стоимость элитного жилья в Лондоне упала почти на 18% относительно пика 2014 года, узнала FT. Рынку из года в год мешают то Brexit, то пандемия, то «военная операция» России на Украине, из-за которой уходят состоятельные русские клиенты. В условиях сниженного спроса негативно сказывается еще и инфляция, которая приводит к удорожанию строительства.

Растущая дороговизна строительства элитного жилья в Лондоне и отток состоятельных российских покупателей из-за санкций в ответ на «специальную военную операцию» на Украине привели к спаду рынка премиальной жилой недвижимости в городе, написала Financial Times. По оценке агентства недвижимости Savills, которую привела газета, средняя стоимость элитных домов сейчас на 17,6% ниже пикового значения 2014 года.

Ситуация ухудшалась последние несколько лет. «Это был долгий процесс, ужасный опыт. [Случился] Brexit, пандемия и теперь [военная операция]. Сейчас рынок очень сжат из-за растущей стоимости строительства», — заявил один из источников FT. Строительные работы дорожают из-за максимальной за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании, что делает более дорогими кредиты, пояснила газета.

Состоятельные иностранцы — основные клиенты на рынке элитной недвижимости Лондона, и еще во время пандемии их стало меньше на рынке, отметила Financial Times. Присутствие российских клиентов и так сокращалось в последние годы, а после начала «военной операции» они исчезли, написала газета. «Очевидно, сейчас [на рынке] нет россиян, немного китайцев и очень мало покупателей из арабских стран», — заявил изданию глава агентства недвижимости Aylesford International Эндрю Лэнгтон.