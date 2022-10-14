Постоянное обучение и опыт считают главным в работе создатели соцсети ЯRUS

Гуру информационных технологий, такие как Билл Гейтс и Марк Цукерберг, основали свои компании, не имея высшего образования, хотя спустя многие годы все-таки получили диплом.

Не получал профильного образования основатель и директор по разработке соцсети ЯRUS Дмитрий Илюхин. Он считает, что профильное образование помогает в скорости достижения результатов, но, с другой стороны, может и замедлить, потому что появление новых практик и обновление технологий обычно превышает скорость подготовки в вузе. Почти все свои знания топ-менеджер получил самостоятельно, навыками овладевал на практике, запуская собственные IT-проекты.

“Самое главное — это постоянная практика. На втором месте полученный опыт от коллег. Третье — это ошибки, неудачи, которые помогают расти”, — уверен Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке соцсети ЯRUS

Образование в целом очень важно, без общего образования сложно будет самостоятельно чему-то обучиться. А еще, пока получаешь профильное образование, есть время и возможность нащупать то, чем нравится заниматься. Так считает инженер инфраструктуры ЯRUS Ярослав Рылов.

Сам специалист получил профильное образование, но считает себя в большей степени самоучкой.

У менеджера проекта ЯRUS.Музыка Кирилла Устинова высших образования три. Обучение в вузе, на его взгляд, дает три основных навыка – социализацию, формирует модели поведения и определенный склад ума. В остальном все решает полученный на практике опыт.

“Еще никто и никогда не спрашивал при устройстве на работе про моё образование. Все смотрят на мои проекты, решенные задачи, опыт”, — говорит Кирилл Устинов, менеджер проекта ЯRUS.Музыка.

Инженер тестирования ЯRUS Мария Васильева три года отработала бухгалтером по профильному образованию, а потом исполнила свою школьную мечту – получила профессию IT-специалиста.

“Я поступила на 3-месячные курсы “Стань тестировщиком ПО за 3-4 месяца”. Изучала программу с полного нуля сутками напролет, дополнительно прослушала еще более 250 часов различных лекций. За 3 месяца я получила гораздо больше знаний, чем за годы учебы на бухгалтера. С тех пор я “подсела” на самообразование, постоянно изучаю что-то новое”, — рассказывает Мария Васильева, инженер тестирования ЯRUS.

Кстати, каждый сотрудник ЯRUS может регулярно проходить курсы повышения квалификации за счет компании. Это помогает всегда быть в тренде, повышая качество создаваемого продукта – социальной сети нового поколения.