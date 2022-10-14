«Мама, а за голубя меня не посадят?»

Конкурс детских рисунков закончился скандалом, а патриотическое воспитание в школах превратилось в минное поле.

В нескольких школах столицы Чувашии детям предложили создать рисунки на тему «Нет войне». Дети их нарисовали. Общественность возмутилась. Министерство образования республики пообещало разобраться.

Чебоксарский портал «Про город» сообщил о конкурсе рисунков «Нет войне» 7 октября, сославшись на городской телеграм-канал «Про город Чебоксары. Новости Чувашии». Там опубликованы детские рисунки и скриншот учительского сообщения из школы 65. Учитель предлагает принести рисунки, а родитель спрашивает: не оформят ли за это протокол по статье 20.3.3 — за дискредитацию вооруженных сил. В комментариях к посту один из читателей упомянул школу № 64, где детям тоже предложили поучаствовать в этом конкурсе, причем учитель сообщил, что это «приказ сверху», не уточнив, однако, откуда именно.

Автор канала «Про город Чебоксары» возмущен:

«Данный лозунг используется активно структурами, признанными в РФ нежелательными и иностранными агентами. Как говорят родители, указания в учебные заведения пришли сверху. Рисунки младшеклассников из школы № 22 имени Героя РФ Николая Гаврилова собирались отправлять на фронт.

В Минобразования Чувашии сказали, что об этом ничего не слышали. В управлении образования Чебоксар отказались отвечать без письменного запроса».

8 октября о конкурсе рисунков сообщил телеграм-канал «Сердитая Чувашия»; в приводимой им подборке иллюстраций есть еще один скриншот учительского сообщения с требованием приносить рисунки, на сей раз из школы № 39, и рисунок, подписанный «МБОУ СОШ № 22 имени Героя РФ Н. Ф. Гаврилова».

Словом, если как минимум четыре городских школы — 22-я, 39-я, 64-я и 65-я — предложили детям поучаствовать в конкурсе, то вряд ли это какая-то оппозиционная акция, инициированная снизу. Но в городе почему-то сразу стали искать виноватых. Портал «Про город» попытался взять комментарии у директоров школ: «В 65-й школе на звонок так и не ответили. Директор школы № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова ответила, что такого задания у них никогда не было. «У нас проходила только акция «Письмо солдату» <…> О рисунках впервые слышу», — рассказала директор школы».

Министерство образования Чувашии уже 7 октября опубликовало свой комментарий «по факту распространения информации о некорректных иллюстрациях школьников»:

«Мы крайне возмущены данной ситуацией — в то время пока наши бойцы, добровольцы ведут борьбу с националистами, этот поступок вызывает недопонимание.

В связи с этим Минобразования Чувашии проводит проверку по данному факту, которая позволит установить круг причастных лиц».

Чувствуете какой стиль? Впрочем, никаких других комментариев за прошедшую с тех пор неделю на сайте министерства так и не появилось. Видимо, «причастных лиц» установить не удалось.

Интересно, что совсем недавно — не прошло и полугода — Управление Генпрокуратуры по Сибири тоже объявило конкурс детского рисунка «Нет войне!» — ко Дню защиты детей, то есть к 1 июня. В это время за аналогичные лозунги уже активно задерживали по той самой статье 20.3.3 КоАП, на которую педагогу указал бдительный родитель.

Но прокуроров никто не обвинял в «дискредитации», никто не называл детские работы «некорректными», и уж тем более никто не обещал выявить «круг причастных лиц».

А представитель прокуратуры заявил: «Мы намеренно не стали определять победителей конкурса, поскольку очарованы очень многими работами. <…> Они все хотят МИРА на большой планете ЗЕМЛЯ! Нашим маленьким конкурсантам переданы небольшие подарки с символикой 300-летия образования российской прокуратуры. Наши дети — это сгусток счастья, любви, красоты, непосредственности, естества, невинности, добра и нежности, которые они ежесекундно дарят нам, взрослым, без всяких условий и условностей».

Что вообще происходит с нашим обществом, если лица, «причастные к педагогике» так легко поменялись местами с работниками силового ведомства?

Никакого общественного возмущения и обвинений в несвоевременности пацифистских лозунгов инициатива Управления Генпрокуратуры по Сибири, как ни странно, не вызвала. Но поскольку чувашские школы — это все-таки не прокуратура, свою долю хайпа они получили.

Под постами в телеграме — дискуссии о том, вредительство эта акция или польза, кто первый начал и так далее, до вятичей и кривичей. Патриоты возмущаются, оппозиционные телеграм-каналы хвалят прекрасные детские рисунки и благодарят учителей, чьими усилиями все это стало возможно.

И те, и другие, кажется, ошибаются. Не было тут никакой оппозиционной активности. Если посмотреть на аккаунты четырех упомянутых школ во «ВКонтакте» — обнаружатся совершенно среднестатистические школы с кадетскими классами и Юнармией, подъемом флага и «Разговорами о важном» («Урок прошел в формате доверительного разговора», — сообщает один из этих сайтов), выступлениями депутатов Госдумы, представителей «Единой России» и «Молодой гвардии». В них, как и по всей стране, дети пишут письма солдатам в рамках стартовавшей недавно акции#ПисьмоСолдату, им рассказывают о целях и задачах спецоперации — и в целом ничто не выходит за рамки обычного.

Все дело, вероятно, в том, что учителя так и не смогли сойти с накатанных за много лет рельсов: конкурсы детского рисунка «Нет войне» были обязательным компонентом воспитательной работы в школах на протяжении многих десятков лет.

Если вы просто заглянете в гугл-картинки по запросу «конкурс рисунков нет войне», вы найдете массу голубей мира, протянутых ладоней, голубых земных шариков, танков, самолетов, солдат в камуфляже, держащих за руки детей. Более того — вы моментально обнаружите источник вдохновения как минимум трех рисунков чувашских школьников из тех, которые были представлены общественности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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