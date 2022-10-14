«Подходящий момент настал» – бывший замглавы МИД Польши призывает взыскать репарации с России

Россия, будучи наследницей СССР, несёт перед Польшей ответственность и имеет определённые обязательства, считает бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль. В интервью Rzeczpospolita он говорит, что неправильно требовать репараций от одной Германии. По его мнению, сейчас, с учётом происходящего на Украине, самый подходящий момент для Польши, чтобы требовать выплаты репараций и от России.



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«Чёрный сценарий подтвердился, на востоке идут боевые действия, а партия, находящаяся у власти в Польше, наносит удар по самому сильному союзнику внутри ЕС», — комментирует в интервью изданию Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль. Политик называет такие шаги польских властей чистой воды театром, который призван настроить общественное мнение против Германии. «Правительство не говорит серьёзно в плане взыскания репараций с Германии… Всё это служит разжиганию антинемецких настроений, ведь правительство полагает, что это поможет ему на выборах в следующем году», — объясняет он.

Одновременно бывший замминистра отмечает, что Варшава не направила российской стороне никакой ноты по вопросу репараций за Вторую мировую, а ведь они должны были быть выплачены Польше именно Советским Союзом. По его словам, Россия, будучи наследницей СССР, несёт перед Польшей ответственность и имеет определённые обязательства. Одновременно политик предлагает составить отдельную ноту с требованием именно российских репараций, потому что не только проигравшая Германия должна платить. Репарации выплачиваются в связи с нарушением международного права и возмещением ущерба. «Сейчас самый подходящий момент поднимать такие вопросы: в мире будет легче объяснить, как действует российская военная машина. Правительство, однако, молчит», — сожалеет он.

В беседе Павел Коваль объясняет, что в случае смены правительства Польша автоматически вернётся к нормальным отношениям с Германией, где общие польско-немецкие вопросы будут решаться по-серьёзному. Маниакальным поискам «немецкой партии» в Польше будет положен конец, и никто не будет клеймить оппозицию предателями. «Насколько я понимаю, нота, адресованная Германии, не содержит каких-либо новых элементов — в ней просто собраны все вопросы, которые так или иначе прорабатываются в польско-немецких отношениях или которые известны и выступают предметом спора. Министр даже не приложил к ноте «доклад Муларчика», который так расхваливало правительство. Отчётливо видно, что они не были готовы к серьёзным переговорам ни с юридической, ни с содержательной стороны», — добавляет он.

Политик полагал, что Варшава поведёт себя крайне профессионально и ответственно хотя бы в таких серьёзных вопросах, как последствия Второй мировой войны. «Как видно, не тут-то было. А в отношениях с Россией, где претензии так и не были предъявлены, ничего не происходит, так что, наверное, что-то здесь не так», — обращает внимание он.

Павел Коваль также говорит, что РФ ещё придётся заплатить репарации Украине, и Польше надо будет её поддержать в этом вопросе. «Либо мы на стороне Украины и поддерживаем антипутинскую коалицию, либо участвуем в антиевропейских шабашах, которые служат интересам Путина. Давайте только будем помнить о том, что главный интерес Путина заключается в том, чтобы рассорить ЕС», — резюмирует он в интервью Rzeczpospolita.