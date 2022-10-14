Al Jazeera – США долго готовили украинский кризис ради сохранения гегемонии

США готовили почву для российско-украинского конфликта с 2014 года и делали это ради того, чтобы поставить на место Путина более «удобного» президента. Как пишет Al Jazeera, Америка не может допустить, чтобы её гегемония закончилась, однако усиление Москвы и Пекина сегодня угрожает лидерству Соединённых Штатов, поэтому Вашингтон посчитал неизбежным противостоять Пекину и Москве, пока конкуренция «не сойдёт на нет».



AP

Какой бы ни была повседневная реальность конфликта на различных фронтах Украины, какими бы тяжёлыми ни были последствия этих событий, они не должны отвлекать от сути происходящего. Как пишет Al Jazeera, в период с начала российской спецоперации и по сей день стало ясно, что кризис, за который расплачивается Украина, был спланирован Западом заранее. За конфликтом на Украине стоит крайне безрассудная и неимоверно наглая американская администрация, объявившая с первого дня боевых действий, что они продлятся несколько лет.

Как продолжает автор материала, С 2014 года Соединённые Штаты присутствуют на территории Украины, обучают украинскую армию и развёртывают свои разведывательные подразделения, а также выделяют колоссальные средства на поддержку Киева. Вашингтон также не принял никаких должных дипломатических мер для предотвращения военного конфликта, а, скорее, подстрекал Киев к продолжению боевых действий. Кроме того, США втянули в конфликт вокруг Украины Евросоюз и страны НАТО, а американские медиа проводят в отношении РФ ту же политику, что в отношении президента Ирака Саддама Хусейна и Советского Союза, денно и нощно демонизируя Путина и российскую армию.

После развала СССР Вашингтон восседал на мировом троне и продолжал наращивать военную мощь и распространять политическое влияние, однако усиление Москвы и Пекина сегодня угрожает лидерству Соединённых Штатов. Две эти страны демонстрируют высокие темпы экономического роста, что позволяет им влиять на текущую глобальную финансовую систему и её институты. Также в последнее время возросли требования РФ и Китая по поводу необходимости изменения глобальной экономической системы, зависящей от доллара.

Из-за этих амбиций Соединённые Штаты причислили Россию и Китай к враждебным государствам. Как следствие, Вашингтон посчитал неизбежным противостоять Пекину и Москве, пока конкуренция «не сойдёт на нет». США подготовили почву для российско-украинского кризиса и всё ещё пытаются разжечь ещё больший конфликт, пока они не достигнут своих целей, свергнув Путина и добившись прихода к власти другого президента, подобного Горбачёву и Ельцину. Это положит начало новому этапу гармонии и интеграции в отношениях Москвы с Западом, что ослабит позиции Китая и вынудит его перестроить двусторонние отношения с американцами и отказаться от требований по изменению существующего миропорядка и борьбы за лидерство.

«Но смогут ли Соединённые Штаты добиться своих целей и в этот раз? Или мы станем свидетелями начала конца их мирового господства? Приведёт ли это к обещанному армагеддону? Эти и другие сценарии зависят от развития событий на поле боя», — заключает автор статьи.