 

Принц Уильям присвоил титул Почетной дамы британской актрисе Ванессе Редгрейв

14.10.2022, 20:15, Разное
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Принц Уэльский Уильям лично присвоил британской актрисе Ванессе Редгрейв титул Почетной дамы за заслуги в искусстве. Об этом сообщает газета Independent. Церемония награждения прошла в Тронном зале Букингемского дворца. 

По словам 85-летней актрисы, получение титула было “уникальным” моментом в ее карьере. Она была “очень счастлива и взволнована” во время награждения.

Вместе с ней почетного звания были удостоены шеф-повар королевской семьи Марк Фланаган, офицер королевской охраны и телохранитель Кейт Миддлтон Эмма Проберт и заместитель комиссара столичной полиции Линн Оуэнс.

Ванесса Редгрейв – представительница известной актерской династии. Она родилась в семье актера Майкла Редгрейва и актрисы Рэйчел Кемпсон. Лауреат премии «Оскар» 1978 года за роль второго плана в фильме “Джулия”. Широкому зрителю она также известна по ролям в фильмах “Фотоувеличение”, “Искупление” и “Дьяволы”. В 2001 году актриса сыграла в фильме “Обещание” с Джеком Николсоном, в 2010 году – в фильме “Письма к Джульетте” с Амандой Сейфрид, а в 2011-м воплотила на экране образ королевы Елизаветы I в картине “Аноним”.

У Ванессы трое детей: дочери Наташа и Джоэли от брака с режиссером Тони Ричардсоном и сын от итальянского актера Франко Неро. Наташа Ричардсон, известная по ролям в фильмах “Госпожа горничная”, “Ловушка для родителей”, “Нелл” и “Белая графиня”, скончалась 16 марта 2009 года. Ей было 45 лет. Ричардсон получила черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте Мон-Трамблан в Квебеке. Она каталась без шлема на трассе для новичков и упала. Видимых травм она не получила, поэтому от госпитализации отказалась. Через какое-то время ее состояние резко ухудшилось и она впала в кому.

О других трагических случаях в горах читайте в нашей подборке.

Ванесса в фильме “Письма к Джульетте”


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