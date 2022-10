“Этот сериал поможет разобраться в себе”: звезда “Лэйт Найт Скул” Алексей Лукин о съемках, семье и проблемах тинейджеров

В сериале “Лэйт Найт Скул” ты играешь школьника. Каким ты был в старших классах? Вписки, тусовки и прогулы, или репетиторы, учеба и подготовка к ЕГЭ?

Ну, мне всегда было легко вписаться в коллектив, и у меня было много друзей в школе. И, когда в 5-м классе я переехал в Москву, у меня сразу появилась компания. И так я потихоньку знакомился с подростковой жизнью. Первая вписка, какой-то прогул и все такое… Это было, мне кажется, у каждого тинейджера. Но в старших классах я, конечно, уже делал акцент на учебе, на подготовке к поступлению в театральный ВУЗ. У меня постоянно были репетиторы, подготовительные курсы в школе-студии МХАТ. Я был сконцентрирован, ведь нужно было сдавать экзамены. ЕГЭ по литературе – не самый простой экзамен. Поэтому 10-11 класс я учился и мало тусовался, потому что была задача поступить, как это и получилось.

Над сериалом работала компания On set production. В нашем недавнем интервью ее основательница Аня Александрова рассказала, что это их первый проект. Как проходили съемки?

На самом деле, как я знаю, там есть еще одна основательница. Наш режиссер Ника Яковлева, она же продюсер On Set. Я хочу сказать, что было очень комфортно, и даже в таких непростых условиях у нас было не так много смен, одна камера и крутая атмосфера. Я во многих интервью уже говорил, что этот проект был для меня по любви, поэтому благодарен On set, благодарен всем продюсерам. Нике, режиссеру – отдельно. Все, правда, было в кайф, поэтому какие-то вещи отходили на второй план. Например, что у меня был очень сложный график и три параллельных проекта. Однако этот сериал был на первом месте, и все было с душой. On set – топ.

Каст сериала “Лэйт Найт Скул”

Для образа в сериале “Ивановы-Ивановны” ты говорил, что вдохновлялся другом из ПТУ. А кто вдохновил тебя на образ Ильи?

Вообще, хочется сказать, что я давно ждал эту роль, потому что в основном у меня такие бэд-бои, мажоры. Мне очень хотелось сыграть что-то другое. Как раз Илья Майер – это такой добродушный парень с большим сердцем, со своими какими-то правильными жизненными установками и ценностями. И он искренне не понимал, вернувшись из Лондона, когда переехал в Москву, в местную школу, как можно в XXI веке, допустим, травить девчонок и делать какие-то такие непорядочные вещи. Мне было очень интересно побыть в этом образе, потому что для меня это первая роль, которая несет добрый посыл и учит каким-то правильным ценностям. Как вдохновлялся… Я думал, как и где можно подпитаться, хотя изначально у меня уже была картинка, еще на пробах, как я буду это делать. Потому что, еще раз повторюсь, я ждал этой роли. Вайб, похожий на Илью Майера, у Сергея Бодрова. Причем и в жизни, и в работах. Для меня он светлый, очень добрый, правильный человек. Я посмотрел все его интервью, все его работы – понятно, что такое ты не повторишь. Но вайб я немножко у него позаимствовал, потому что это было очень схоже с тем, что прописано в роли.

Ты окончил школу не так давно, в 2016 году. Чем отличаются современные школьники от тех, что были 6 лет назад?

Конечно, я вспоминал школу перед тем как начать сниматься – как это было у меня. И прочитав сценарий, я понял, что все не сильно изменилось. И все те проблемы, которые обсуждаются, у меня тоже были. Даже, возможно, как-то ярче и жестче, поэтому разницы я особо не заметил. У меня есть брат и младшая сестра, я с ними общался, и понимаю, что разницы нет. Конечно, сейчас появилось больше какой-то свободы и возможностей, но проблемы, которые были тогда, и сейчас остаются. Поэтому это очень важный сериал. Вопрос, конечно, не про это, но очень круто, что появится такой сериал, который поможет молодым ребятам разобраться в себе и научиться решать вопросы не какими-то физическими действиями или оскорблениями, а за счет переговоров, за счет диалога. Это главный посыл сериала для меня.

О каких проблемах подростков, помимо буллинга, отношений с родителями, секса, тебе кажется, обязательно нужно говорить?

Мне кажется, что нужно говорить обо всех проблемах. Что бы ни было, у каждого может быть что-то свое. Главное, чтобы был диалог. Вот сейчас мы были в Питере на премьерном предпоказе, и там были школьники, студенты. И правда, ко мне очень много людей подошли и сказали “спасибо”, за этот проект, что подняли такие темы. У многих ребят родилась мысль делать такие шоу-обсуждения у себя в школах. Это круто, я считаю, что это выше профессии. Когда ты можешь за счет творчества, сериала, вот так вот помогать – это просто супер. Значит, это было не зря. Поэтому, возвращаясь к вопросу, какие проблемы – любую проблему можно решить, попробовав поговорить и понять друг друга, чтобы в мире было больше доброты и тепла.

Ты оставил учебу в ГИТИСе из-за съемок. Нет желания снова вернуться в университет? Или, может, получить образование уже в другой сфере (режиссер/продюсер/сценарист)?

Во-первых, у меня нет времени (смеется). Сейчас много проектов, все расписано, и я считаю, что для меня это будет шаг назад. Потому что в этом деле, как и во многих других, если есть какая-то практика, это самое главное. И я учусь на площадках. С каждым проектом, с каждым партнером я расту. Поэтому для меня вернуться на первый курс – конечно, это уже не тот путь. Я учу язык. Возможно, если получится поучиться где-то, на каких-то курсах на иностранном языке, то да, для меня это интересно. А что касается другой сферы – наверное, пока нет. Понятно, что многие актеры приходят к режиссуре, но сейчас мне очень хочется играть, причем играть разное. И пока мне есть, что сказать, как актеру, поэтому посмотрим.

У тебя близкие отношения с братьями и сестрой. Так было всегда?

Да, так было всегда. Я благодарен, конечно, нашим родителям, что наша семья – такой единый кулак. Я старший, потом сестричка Влада – актриса, модель, брат – профессиональный игрок основной команды футбольного клуба “ЦСКА”, и младший брат – первоклашка, тоже играет в “ЦСКА”. Мы очень хорошо общаемся, это мои самые близкие люди, есть и всегда будут. Еще раз хочу сказать спасибо родителям за те ценности, которые они нам привили. Ближе людей у меня нет, и мы на одной волне. Мы всегда на связи, друг друга поддерживаем – я считаю, что это самое главное. И вообще, семья – это про любовь. Мы росли в любви со стороны мамы и папы, поэтому по-другому и быть не могло. Именно поэтому мы все в одной лодке и очень близки.

Ты профессионально играл в футбол за “Динамо”, твой брат играет за “ЦСКА”. На матче ЦСКА-Динамо – за кого будешь болеть?

Хороший вопрос (смеется). Начнем с того, что я тоже играл в “ЦСКА” изначально, а потом уже перешел в “Динамо”. Ну, если брат будет играть в “ЦСКА”, то, конечно, буду болеть за них. И вообще, любой клуб, в котором он будет играть, я буду поддерживать.

Часть своих гонораров ты вкладываешь в криптовалюту. Оправдались уже вложения?

(Смеется) Да, это не секрет, что мне нравится инвестировать и в акции, и в облигации, и в криптовалюту, и NFT – это такое новое направление. Мне это интересно, и в свободное время, если у меня оно есть, я этим занимаюсь. Оправдались ли вложения? Посмотрим, поглядим.

Как предпочитаешь проводить выходной?

При графике, который у меня был (3 месяца съемок), было всего два выходных. И в такой уикенд я просто сплю, отлеживаюсь и не думаю ни о чем. Это правда. А так, если график менее плотный, обязательно увижусь с семьей, проведу полноценный день с девушкой. Но пока таких дней не так много.