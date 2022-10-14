Скандалы: Адвокаты Шпигеля зачитались

Дело бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева никак не дойдет до Генпрокуратуры

Материалы уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева изучили адвокаты всех фигурантов. Но Генпрокуратура никак не может получить 142 тома дела на утверждение: все уперлось в адвокатов Бориса Шпигеля. По версии следствия, владелец крупного фармацевтического холдингам «Биотэк» и бывший сенатор Шпигель регулярно носил Белозерцеву взятки за покровительство бизнесу.

Защита Шпигеля обжаловала решение суда об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела, поясняет Ъ. И хотя все адвокаты его уже изучили, саму жалобу Мосгорсуд все еще не рассмотрел. Так что до утверждения обвинительного заключения Генпрокуратурой процесс никак не дойдет.

Ограничил защиту в сроках ознакомления с делом Басманный районный суд Москвы по ходатайству представителя ГСУ СКР еще в конце августа. По мнению следствия, адвокаты Шпигеля злоупотребили своими правами, дело они читали еще с 4 марта, причем, по ходатайству обвиняемого, знакомство с делом его защитников происходило отдельно от остальных адвокатов.

Материалы дела Шпигеля возили из СИЗО по одному тому в день. При этом, как заявили следователи в суде, один из адвокатов 32 читал материалы, а потом без уважительной причины прекратил их изучать. В результате другой адвокат Шпигеля за полгода прочел 40 томов дела, а его коллега — 60, третий адвокат успел изучить 108 томов. Больше всех преуспел в чтении сам обвиняемый, одолев почти все дело — 137 томов.

Следователи уверены, что все эти действия нацелены только на одно — искусственно затянуть процесс. Шпигель и его защитники категорически возражали против ходатайства, упирая на то, что экс-сенатор не здоров. С момента задержания в марте 2021 года он находится не в самой «Матросской тишине», а в больнице следственного изолятора. Но суд ходатайство СКР удовлетворил. Теперь защита пытается оспорить это решение.

Расследование дела в отношении экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля Следственный комитет завершил еще в апреле. Все фигуранты были арестованы и взяты под стражу в марте 2021 года. По версии правоохранителей, Белозерцев получил от Шпигеля в 2020 году 24 млн рублей. Деньги предназначались за получение «Биотэком» крупных заказов на поставки лекарств в пензенские больницы. Кроме денег, полагают следователи, предметом взятки были часы Breguet стоимостью 5,7 млн рублей. В начале расследования в деле фигурировал также Mercedes-Benz V 250d, но оказалось, что Белозерцеву иномарка по факту не принадлежала. Помимо взяточничества экс-губернатору инкриминируют незаконное ранение оружия, при обыске у него нашли пистолет Макарова со спиленным номером и патроны к нему.

Белозерцев в начале следствия уверял, что получил деньги на проведение предвыборной кампании. Позже адвокаты экс-губернатора уверяли, что это были вообще не деньги, а редкая старинная Библия. Но суд отказался считать ее вещдоком. Шпигель давал совсем другие пояснения, по его версии, средства были пожертвованием на строительство санатория. Впрочем, никаких санаториев в Пензе не строилось.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”