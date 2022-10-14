Алла Пугачёва назвала жмотами посетителей пивной в Хайфе из-за маленьких чаевых за концерт

Советская эстрадная исполнительница песен Алла

Пугачёва опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала посетителей пивного

бара «Одесса» в Хайфе жмотами, жадинами и бескультурным отребьем. Причиной

негодования примадонны стала маленькая сумма, которую собрала певица после

прохода между столов со шляпой для чаевых.

По словам Аллы Борисовны, во время исполнения песен многие посетители пивной всячески оказывали ей неуважение: заказывали

пиво, жевали закуски, вели между собой разговоры на посторонние темы.

Аплодисменты между номерами были вялыми и неискренними, с негодованием отметила

примадонна. Однако последней каплей стало то, что, дважды обойдя столики со

шляпой для чаевых после окончания выступления, Пугачёва обнаружила в ней

всего 30 шекелей, чего не хватило даже на оплату такси до бара и обратно. В

следующий раз певица пригрозила выступить в другом заведении.

«Все эти хамы, крепостные душонки, они хоть

понимают, сколько у меня предложений выступить? Нет, дорогие мои, на баре «Одесса»

мир клином не сошёлся. Меня и в суши-баре зовут спеть, и в боулинге, и в сауне.

Вы думаете, раз вам судьба однажды улыбнулась, послав меня в качестве вечерней

исполнительницы, то так будет всегда? Нет уж, ещё наплачетесь без меня, да

только поздно молить о прощении», – написала Пугачёва.

«Я думал, это какой-то пародист выступает. К

нам часто приезжают с концертами двойники Верки Сердючки, в основном из Украины

и Молдавии. Поют таким же хриплыми голосами поперёк нот. В этот вечер я тоже

ничего особенного не заметил. Трудно поверить, что это была настоящая Пугачёва.

Должно быть, нас разыгрывают», – прокомментировал ситуацию посетитель бара «Одесса»

Михаил Гольдшмидт.

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