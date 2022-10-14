 

“Чудо ты мое сладкое!”: вышедшая из клиники Барановская приласкала малютку

14.10.2022, 19:05, Разное
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Ведущая шоу “Мужское/Женское” многим казалась посредственной разведенкой “с прицепом”, однако вскоре публика изменила категоричное мнение. Спустя время Юлия Барановская стала вдохновлять народ на самосовершенствование и стремление к хорошей жизни.

Обелив репутацию, звезда стала зарабатывать на рекламе, которая может быть полезна человечеству. Недавно она посетила федеральную клинику, где снялась в клипе, продвигая комплексное обследование женского организма.

Судя по всему, из медучреждения теледива вышла на седьмом небе: глубоко внутри пробудился материнский инстинкт. В личном блоге Юлия Барановская опубликовала кадры, на которых играется с живым хамелеоном.

Перед камерой знаменитость приласкала малютку и руками, и словами. “Чудо ты мое сладкое! Красавчик!” — обратилась звезда к крошечному собеседнику. Хамелеону понравилось сидеть у нее на голове.

Стоит отметить, что черты лица ведущей выглядели в кадре не совсем обычно. Аккуратные губы как-то распухли, да и отекшие щеки ей скрыть не удалось. Однако Юлия Барановская позировала перед камерой в белой футболке с принтом в виде божьих коровок и не думала стесняться внешности. Хамелеона она назвала своей короной.


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