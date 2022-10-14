 

Британскому здравоохранению грозят массовые увольнения врачей

14.10.2022, 18:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кризис в британской системе здравоохранения, которая уже и так перегружена из-за последствий пандемии COVID-19, вскоре может ещё больше обостриться, пишет Bloomberg. Как показали недавние опросы, почти половина врачей, которые сейчас занимаются приёмом и консультацией пациентов, планируют уйти с работы насовсем или взять перерыв в следующем году. А учитывая, что британцам уже и так приходится очень долго ждать очереди в списках на приём, это создаст дополнительные сложности, отмечается в статье.


Pixabay

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) столкнулась с угрозой массовых увольнений сотрудников, которые устали от перегрузок и невысокой заработной платы. Это также угрожает создать дополнительные сложности для пациентов, пишет Bloomberg. 

Национальная служба здравоохранения Великобритании и так уже не справляется с огромными списками ожидания в очереди на приём к специалистам, которые образовались ещё во время пандемии COVID-19, говорится в статье. И при этом недавний опрос показал, что кризис в этой сфере вскоре может ещё больше усугубиться.

Почти половина врачей, которые работают сейчас и занимаются приёмом и консультацией пациентов, заявили о том, что они планируют уйти с работы или взять перерыв. Британская медицинская ассоциация (BMA) сообщает, что, по её данным, около 44% почти из 8000 врачей, принявших участие в опросе, планируют уйти из системы NHS уже в следующем году.

По их словам, основная причина недовольства — это продолжающаяся десятилетиями «эрозия заработной платы», что становится особенно ощутимым на фоне продолжающегося кризиса роста стоимости жизни. «Национальная служба здравоохранения может столкнуться с волной увольнений самых высокопоставленных врачей», — предупредили в Британской медицинской ассоциации.

Это связано с тем, что сотрудники системы здравоохранения в последние годы испытывают повышенную нагрузку. При этом около 6,8 миллионов человек в Англии уже находятся в очереди, ожидая запланированных лечебных процедур или операций, таких как замена тазобедренного сустава или удаление катаракты, говорится в статье. 

При этом средняя зарплата консультирующего врача в реальном выражении уже снизилась почти на 35%, подчёркивают специалисты. «Добрая воля персонала, от которой зависит функционирование Национальной службы здравоохранения, уже практически иссякла. И без немедленных мер NHS грозит полный крах», — предупредил в этой связи Вишал Шарма, глава комитета врачей-консультантов BMA. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.20 / Похищение феями – это не просто страшные сказки и легенды

14.02.22 / Талант радоваться каждому дню: какая в реальной жизни актриса Людмила Артемьева

13.02.22 / Специалисты назвали продукты для улучшения настроения

22.12.20 / Власти ЦАР объявили о переброске нескольких сотен военных из России

18.01.22 / Актриса из «Папиных дочек» Ольга Хохлова высказалась о харрасменте

17.04.22 / Мнение: Список граждан Британии, которым запрещен въезд на территорию РФ

28.10.20 / Ведущие европейские вузы создают кафедры научного феминизма

25.03.21 / Илон Маск привел «важный аргумент» подтверждающий, что инопланетян не существует

16.09.22 / Мнение: Минутка вокала. В кольце Жигулей

02.08.21 / Ушел из жизни актер сериала “Дикий ангел” Джино Ренни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика