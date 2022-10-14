 

Летающие такси станут альтернативой наземному транспорту и избавят от многочасовых пробок

14.10.2022, 18:56, Разное
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В Дубае показали, как будут выглядеть такси будущего. Как передаёт NTD, китайская компания Xpeng представила летательный аппарат, который способен перевозить пассажиров. И хотя ожидается, что пройдёт ещё много лет, прежде чем подобные такси поднимутся в небо, однако они станут хорошей альтернативой наземному транспорту и избавят от многочасовых пробок.

Этот летательный аппарат скорее можно назвать увеличенной версией дрона. Его создала китайская компания Xpeng. Во время этого тестового полёта в Дубае она показывает, как в будущем будут выглядеть летающие такси.

eVTOL — один из десятков подобных проектов летающих такси, которые разрабатывают в мире. Однако только несколько прототипов успешно протестировали с пассажирами на борту. И, как ожидается, пройдёт ещё много лет, прежде чем подобные аппараты поднимутся в небо.

Сейчас испытание проходит с пустой кабиной. Однако в компании уверяют, что в июле 2021 года провели успешный полёт с человеком на борту.

ОМАР АЛЬ-ХАН, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Дубая: Мы ожидаем, что в 2024 году будет готово новое поколение таких машин, а в 2026-м вы увидите больше лётных испытаний. Эта машина весит 700 килограммов. Но издалека этого не видно, она больше похожа на беспилотник.

Такси сможет перевозить двух пассажиров. Оно взлетает с помощью восьми винтов. Максимальная скорость — 130 километров в час.

МИН ЦЯН ЦЮЙ, главный менеджер Xpeng Aeroht: Сейчас мы в процессе испытаний. Мы шаг за шагом выходим на международный рынок.

Сектор летающих машин по-прежнему сталкивается со многими ограничениями. Так, время полёта пока небольшое. Также нет инфраструктуры и систем управления таким транспортом. Вызывает вопросы и его безопасность.

По задумке, такие дроны, в отличие от самолётов и вертолётов, могут быстро перевезти человека из точки А в точку Б в пределах города. Как ожидается, в будущем они станут альтернативой наземному транспорту и избавят от многочасовых пробок.

Дата выхода в эфир 12 октября 2022 года.

 


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