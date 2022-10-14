Лиам Хемсворт изменился до неузнаваемости для нового фильма “Покер фейс”

В сети появился трейлер нового карточного триллера “Покер фэйс” (“Poker Face”), режиссером которого выступил Рассел Кроу. Помимо самого постановщика, одну из ключевых ролей в фильме исполнил Лиам Хемсворт, чье сердце с недавних пор снова свободно. Похоже, актер готовился к роли, потому что по новым кадрам вовсе не скажешь, что Хемсворту всего 32 года. В кадре Лиам появляется с густой бородой и зачесанными назад седеющими волосами.

Съемки картины кинокомпании Fox проходили среди достопримечательностей Нового Южного Уэльса, включая пентхаус Crown Residence стоимостью 100 миллионов долларов в Барангару, а также на побережье Киама. Для Рассела Кроу это вторая режиссерская работа после его ленты “Искатель воды” 2014 года. Кроме того, в этот раз он же стал соавтором сценария.

Помимо Хемсворта и Кроу в фильме снялись Эльза Патаки, супруга Криса Хемсворта, старшего брата Лиама. На экране также появятся RZA, Мэтт Нэйбл, Жаклин Маккензи, Линн Гилмартин и Дэниел Макферсон. Новый триллер расскажет о миллиардере и азартном игроке Джейке Фоули, который втягивает друзей в игру в покер, предлагая им шанс заработать, но с единственным условием. Чтобы сыграть по-крупному, им придется отказаться от своих секретов.

Премьера картины состоится в рамках Римского кинофестиваля 16 октября.