 

Лиам Хемсворт изменился до неузнаваемости для нового фильма “Покер фейс”

14.10.2022, 18:50, Разное
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В сети появился трейлер нового карточного триллера “Покер фэйс” (“Poker Face”), режиссером которого выступил Рассел Кроу. Помимо самого постановщика, одну из ключевых ролей в фильме исполнил Лиам Хемсворт, чье сердце с недавних пор снова свободно. Похоже, актер готовился к роли, потому что по новым кадрам вовсе не скажешь, что Хемсворту всего 32 года. В кадре Лиам появляется с густой бородой и зачесанными назад седеющими волосами.

Съемки картины кинокомпании Fox проходили среди достопримечательностей Нового Южного Уэльса, включая пентхаус Crown Residence стоимостью 100 миллионов долларов в Барангару, а также на побережье Киама. Для Рассела Кроу это вторая режиссерская работа после его ленты “Искатель воды” 2014 года. Кроме того, в этот раз он же стал соавтором сценария. 

Помимо Хемсворта и Кроу в фильме снялись Эльза Патаки, супруга Криса Хемсворта, старшего брата Лиама. На экране также появятся RZA, Мэтт Нэйбл, Жаклин Маккензи, Линн Гилмартин и Дэниел Макферсон. Новый триллер расскажет о миллиардере и азартном игроке Джейке Фоули, который втягивает друзей в игру в покер, предлагая им шанс заработать, но с единственным условием. Чтобы сыграть по-крупному, им придется отказаться от своих секретов. 

Премьера картины состоится в рамках Римского кинофестиваля 16 октября.


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