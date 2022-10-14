Скандалы: Пляж строгого режима

На набережной в Вольске трудится структура ФСИН. Федеральные миллионы осваиваются без конкурса

Причаливший к вольским берегам подрядчик получил возможность строить городской пляж без конкурса благодаря своему статусу. Как выяснил «БВ», обосновавшаяся в Саратовской области компания из Башкирии осваивает сотни млн рублей вне всякой конкуренции. Пока балаковские чиновники выражают недовольство темпами строительства культурного центра, где даже до фундамента работы пока не дошли, иногородний подрядчик закопался в берег в Вольске. АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства №3 ФСИН» с весны строит новый городской пляж.

Управление капстроительства Саратовской области подписало с компанией 2 контракта, весной и летом этого года, на общую сумму 271,2 млн рублей. Конкурс в обоих случаях не проводился вообще, закупки осуществлялись у единственного поставщика согласно план-графику. Отсутствие аукционов на такой мощный проект нашло свое объяснение в реестре контрактов. Основание для заключения договора с единственным поставщиком: «Закупка товаров, работ, услуг производство, выполнение, оказание которых осуществляются учреждением и (или) предприятием уголовно-исполнительной системы». То есть вхождение подрядчика в структуру ФСИН избавляет его от обязанности участвовать в конкурсе, а чиновников — от обязанности эти конкурсы проводить.

Общая сумма расходов на пляж в Вольске, озвученная недавно губернатором Романом Бусаргиным, превышает 0,5 млрд рублей. Выходит, эти контракты не последние.

Оба договора сейчас значатся исполняемыми. Первый, подписанный в конце марта 2022 года, потянул на 141,5 млн рублей. Согласно документации АО «ПУИС «УС-3 ФСИН РФ» занимается берегоукрепительными работами на участке от улицы Малыковской до Комсомольской. Срок исполнения работ — до 30 ноября этого года. Источником финансирования указан областной бюджет, но 125,9 млн рублей в общей сумме договора — это федеральная субсидия. И она благополучно осваиваются без конкурса.

В рамках контракта УС-3 ФСИН РФ должно возвести две подпорных стенки набережной и выполнить нижний ярус берегоукрепления. Проектную документацию готовила та же компания, что и для нового пляжа в Саратове, АО «ДАР/ВОДГЕО». Исполнить контракт подрядчик пока успел на сумму 129 млн рублей, а получил только 99 млн.

Второй договор на тех же условиях, то есть без проведения конкурса, УКС подписал со структурой ФСИН 23 июня. Стоимость работ по нему составляет 129,7 млн рублей, все средства — региональные. Отработано из них пока 64,6 млн, а получено — 109,6 млн рублей. Задача та же, берегоукрепительные работы, только закончить их следует чуть позже, 15 декабря.

Пляж должен открыться в 2023 году. Между тем сами жители Вольска, как ясно из их комментариев на местных новостных порталах, этой стройке совсем не рады. Причины быть недовольными у них есть — выше по течению в Волгу впадает река Малыковка, вместе с неочищенными стоками. Об этом еще летом предупреждал Романа Бусаргина, на тот момент врио губернатора, активист движения «Чистая Волга» Александр Игонин.

— Есть большие опасения, что пляж не будет функционировать по своему прямому назначению из-за качества воды, — цитировал его портал «Вольск.Ру».

Роман Бусаргин озадачил вопросом с Малыковской главу минприроды Константина Доронина, но тут же заметил, что отгораживающий пляж мол «отобьет часть воды». В Саратове, напомним, проблема с пляжем получилась схожая: выше по течению стекают в реку стоки Глебучева оврага и река Белоглинка, и то и другое далеко от чистоты. Но громкое расследование саратовских журналистов, собравших пробы воды, в которых обнаружили кишечную палочку, ни к чем не привело. Новый пляж считается пляжем, большую часть сезона он работает, но второй год подряд закрывается в конце лета, когда вода слишком сильно цветет. Молы, замедляющие течение, обеспечивают ей ярко-изумрудный оттенок.

А жители Вольска тем временем высказывают свое мнение о судьбе пляжа.

«Куда деть например стоки из ливнёвок по Коммунистической, Семёнова, Революционной? Они текут напрямую в Волгу через будущий пляж и эти ливнёвки только что сделали! В то время когда уже был проект и начались работы на набережной! Что, этого никто не предполагал? Такой ощущение что решение с реконструкцией набережной принималось сиюминутно, бездумно и на коленке!!! В результате угробили кучу денег, а получится самая короткая набережная в России, с пляжем на котором нельзя ни купаться, ни загорать…» — отмечает один из читателей.

Другие комментаторы замечают, что нельзя купаться среди фекалий, а они в воде непременно будут. И напоминают про расположенный выше пивзавод, чьи отходы, утверждают читатели, тоже идут не мимо Волги.

— Сегодня более остро стоит проблема водообеспечения самого города Вольска, — напомнила общественница Наталья Караман. — Граждане говорят, что ресурс водозабора очень изношен и эта проблема не решается. Средства на текущий ремонт не направляются.

Что же касается заключения контрактов на пляж без проведения конкурса, то здесь чиновники, по мнению Натальи Караман, просто нашли для себя подходящую схему для простоты решения вопросов с освоением бюджетных средств.

— Есть ли какой-то ресурс у ФСИН для реализации этого контракта? — задается вопросом общественница. — Если они являются строительным управлением даже по факту, то это управление должно осуществлять задачи для имущества ФСИН, которое оно использует. Берегоукрепление точно не может быть имуществом ФСИН.

Но вопрос не только в этом. Благоустройство, безусловно, необходимо всем городам. Но перед тем, как строить пляж, стоило бы спросить у жителей города, нужен ли он им именно там, где его решили сооружать. А потратить 0,5 млрд, отмечает общественница, можно было и на более насущные цели. Например, на эту сумму можно было бы возвести в Вольске не менее 11,6 тысячи кв.метров жилья, дать 389 благоустроенных квартир детям-сиротам.

— Сегодня у нас только 13% молодежи настроены остаться в регионе, остальные хотят уехать, — отмечает Наталья Караман. — А раз хотят уехать, кто у вас будет посещать пляж? Я лично была в очаровательном городском парке Вольска, и не видела массовости посещения, хотя был выходной день. Парк есть, он благоустроен, на его содержание тратят немалые деньги. Но людей, которые бы хотели посетить этот парк, фактически нет. Точно так же непонятно, для кого мы будем строить этот пляж.

Как уже рассказывал «БВ», интересы застройщика, относящегося к ФСИН, не ограничиваются пляжем в Вольске. К проекту нового тубдиспансера, который сейчас строят в Елшанке рядом с инфекционной больницей, приложила руку та же компания. Причем не как исполнитель, а как заказчик работ. Разрабатывал документацию ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». Где еще отметился ФСИН-застройщик в Саратовской области и какие структуры подписывали с ним договоры в обход тендеров, мы расскажем в отдельной публикации.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”