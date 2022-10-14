Рокерский образ и мини-юбка: одежда с эффектом кожи для пасмурной осенней погоды

Девушки, которые хотят стать королевами осени, обязаны обратить внимание на вещи с эффектом кожи. Это тренд расширяет горизонты – в гардеробах модниц теперь присутствуют не только стандартные куртки и брюки, но и необычные сочетания.

Стиль и дерзость

Тренч с эффектом кожи напоминает образы из “Матрицы” – смело, необычно, нестандартно. Если вы не готовы к экспериментам в одежде, то выбирайте классическую модель с лакцанами и мягким поясом.

Костюм и ткань с эффектом кожи – два тренда, объединенных в одном образе. Альтернативой привычному черному цвету станет красный оттенок. Одним из базовых предметов гардероба является кожаный блейзер: если надеть его с классическими джинсами и топом, то получится стильный образ для любой ситуации.

Стеганая куртка-бомбер стала незаменимой вещью в этом сезоне. Если надеть ее с кожаными джогерами и туфлями на шпильке, то вы получите стиль спортшик, который так полюбили модные эксперты. Жилет из ткани с эффектом кожи позволит не только выделяться из толпы, но и чувствовать себя уютно и тепло в прохладных осенних буднях.

Те, кто хоть раз надевал широкие брюки, с уверенностью скажут – такой крой гораздо комфортнее, чем узкий силуэт. А когда речь идет о широких брюках с эффектом кожи, то стиль умножается на тысячу.

Одна такая вещь в гардеробе позволит скомбинировать массу образов