Daily Beast – на Украине погиб ещё один американец

В одной из украинских больниц от полученных в ходе боевых действий травм скончался житель американского штата Айдахо Дэйн Партридж, воевавший на стороне ВСУ, пишет The Daily Beast. Как отмечается в материале издания, Партридж стал пятым погибшим на Украине гражданином США, личность которого удалось подтвердить.



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На Украине погиб ещё один житель США, воевавший на стороне Киева, пишет The Dailly Beast со ссылкой на представителя американского Госдепа.

По информации издания, личность погибшего удалось установить по публикациям в соцсетях — им оказался бывший военнослужащий Дэйн Партридж, проживавший в штате Айдахо. Чиновник Госдепа в разговоре с корреспондентом The Daily Beast не стал официально подтверждать эту информацию, но заявил, что в Донбассе действительно недавно погиб американский житель и что сотрудники департамента поддерживают связь с его близкими, но не будут оглашать какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах его смерти из уважения к его семье.

В опубликованных в социальных сетях постах друзей и членов семьи Партриджа говорится, что он скончался во вторник, отмечается в материале The Daily Beast. В частности, ещё один отставной американский военнослужащий Мэтт Ривз сообщил: «Дэйн Партридж был одним из моих подопечных, участвовавших в операции «Иракская свобода» в 2007—2009 годах в составе роты D батальона специального назначения 4-й пехотной дивизии». По словам Ривза, Партридж «оставил на родине жену, детей и бизнес по эвакуации автомобилей и рискнул жизнью во имя свободы украинского народа».

Согласно публикациям на личном аккаунте Партриджа в одной из соцсетей, в первой половине апреля он попросил друзей пожертвовать деньги «на бронежилеты и форму поновее», а в конце того же месяца отправился через Германию в Польшу. 27 апреля он опубликовал сообщение о том, что «садится на автобус в сторону границы» и по соображениям безопасности больше не будет писать, где находится и что делает. «Просто буду давать вам знать, что живой», — добавил он.

Следующая публикация на странице бывшего военного была сделана от имени его сестры, пишет The Daily Beast. «Дэйн в настоящий момент по-прежнему находится в реанимации с опасными травмами, которые он понёс, неся службу за Украину», — говорится в посте. По информации The Daily Beast, к публикации приложено несколько фотографий Партриджа. На одной из них его запечатлели в кузове пикапа в полном боевом обмундировании; на его рукаве — шеврон с изображением известного персонажа мемов Лягушонка Пепе (считается символом американских «альтернативных правых»; в 2016 году был внесён американской Антидиффамационной лигой в базу символики ненависти), а на каске — золотой трезубец, по всей видимости, представляющий собой своеобразный намёк на государственный герб Украины, пишет издание.

На другом снимке Партридж, по всей видимости, без сознания лежит на постели с забинтованной головой и трубками в носу и во рту, отмечает обозреватель The Daily Beast. По данным издания, о том, как бывший военный получил ранения, в публикации ничего не говорится — упоминается лишь, что врач, который его осматривал, заявил, что он получил «несовместимые с жизнью» травмы позвоночника, ствола головного мозга и шеи.

Позднее появилась публикация, в которой родные Партриджа подтвердили, что им сообщили о его смерти. «У него всегда были наготове анекдот или остроумная колкость — но он мог и поддержать серьёзный разговор, — цитирует пост The Daily Beast. — Он до самой смерти хранил верность вере и своим духовным убеждениям. Он был отличным солдатом и проявлял на поле боя доблесть и храбрость. Нам сказали, что его знали как человека, идущего впереди своей команды и ведущего своих людей за собой, ведь он никогда бы не попросил подчинённых сделать то, что не был бы готов сделать сам. Этот несгибаемый человек навсегда изменил наши жизни».

В публикации Ривза о гибели Партриджа отмечалось, что тело Партриджа осталось в Киеве, поскольку перевезти его в США не дают продолжающиеся боевые действия — хотя ранее в соцсетях разошлась информация о том, что его уже доставили в Америку.

Как напоминает журналист The Daily Beast, в июле в боях на востоке Украины погибли 31-летний житель Южной Каролины Люк Люцишин и 51-летний калифорниец Брайан Янг. Также известно о гибели ещё двух американцев: 22-летнего бывшего морпеха Уилли Джозефа Кэнсела, который пал в бою в феврале, и 24-летнего экс-военнослужащего армии США Джошуа Джонса, погибшего в августе.