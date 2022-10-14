 

Пилот ВВС КНДР сбежал в Японию на И-153 с полным боекомплектом

14.10.2022, 17:33, Разное
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В Японии на одном из заброшенных аэродромов приземлился северокорейский самолёт И-153 с полным боекомплектом. Пилотировавший его лётчик попросил о предоставлении политического убежища.

Пилот рассказал, что в ВВС КНДР обычно заправляют самолёты минимальным объёмом топлива, который требуется для выполнения задания. Дело даже не в том, что командование боится побегов – такая ситуация сложилась из-за временного дефицита авиакеросина, наблюдающегося с 1953 года.

Чтобы осуществить перелёт, лётчику пришлось экономить топливо в течение 24 лет. Излишки он сливал во флягу и хранил у себя в погребе. Наконец, ему удалось заправить боевую машину и покинуть воздушное пространство страны. Огонь из средств ПВО не открывался в связи с временным дефицитом зенитных снарядов.

Перебежчик отмечает, что всегда внимательно слушал замполита, и поэтому доподлинно знает, как капитализм уничтожил японскую экономику и привёл страну к крайней нищете. В связи с этим он не просит о выплате больших премий за перегон ценной техники, а хочет получить лишь земельный участок, инструменты и материалы для строительства хижины и возделывания овощных культур.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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