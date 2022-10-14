Сестра Кейт Мосс пытается покрыть многотысячные долги, продавая откровенные фото в сети

24-летняя сестра Кейт Мосс Лотти выкладывает откровенный контент на OnlyFans с июня 2021 года. Судя по отчетам, опубликованным компанией Lottiem Ltd, такой формат приносит британской модели весьма скромный доход. За прошлый год она заработала всего 66 тысяч фунтов стерлингов. И, похоже, эти деньги ей придется потратить на долги, которые, по сведениям Daily Mail, составляют 170 599 фунтов.

Ранее младшая сестра Мосс заявляла, что работа на платформе приносит ей гораздо больший доход – до 70 тысяч в месяц – и утверждала, что знаменитая сестра поддерживает ее во всех начинаниях. Впрочем, инсайдеры говорят об обратном: Кейт буквально “убита” образом жизни Лотти.

Последние два года поведение сестры всемирно известной топ-модели начало меняться, она все чаще стала появляться на вечеринках с алкоголем и попадаться папарацци в нетрезвом виде. В феврале Мосс-младшая провела несколько недель в реабилитационном центре, где лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

Напомним, что после этого Лотти лишилась контракта с престижным модельным агентством Storm Model Management. Скауты агентства впервые обратили внимание на девушку, когда ей было 13 лет. Тогда мама младшей Мосс решила, что начинать модельную карьеру Лотти пока рановато. Примечательно, что Кейт в свое время открыла миру та же компания – это было в 1988 году. В 16 лет Лотти поделилась своей первой черно-белой съемкой – и предложения от модных брендов и глянцевой прессы посыпались. Она снялась для L’Officiel и Harper’s Bazaar, работала с Victoria’s Secret и Chanel.