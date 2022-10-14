Лиам Нисон сыграет главную роль в ремейке комедии “Голый пистолет”

Компания Paramount Pictures готовится перезапустить комедийный фильм “Голый пистолет”. Об этом сообщает Deadline. Главную роль с наибольшей вероятность получит Лиам Нисон, известный по картинам “Список Шиндлера” и “Заложница”. Режиссером проекта назначен Акива Шаффер (“Бруклин 9-9”, “Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся”), а сценаристами выступят авторы сценария “Чип и Дейл спешат на помощь” Дэн Грегор и Дуг Мэнд. В роли исполнительных продюсеров выступят Сет Макфарлейн и Эрика Хаггинс.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако инсайдеры сообщают, что Нисон может сыграть роль сына офицера Фрэнка Дербина, которого в оригинальной версии сыграл Лесли Нильсен. Сам актер скончался в 2010 году в возрасте 84 лет.

“Голый пистолет” — фильм 1988 года режиссера Дэвида Цукера, который открывает трилогию картин о работе сотрудника полиции, пародирующую “полицейские” сериалы. Комедия оказалась успешной и собрала в мировом прокате почти 80 миллионов долларов.