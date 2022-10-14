 

Скандалы: «Теряет миллионы»

14.10.2022, 17:05, Разное
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Экс-директор раскрыл причину отсутствия концертов Софии Ротару

После начала спецоперации на Украине звезда советской эстрады София Ротару напоминала о себе лишь несколько раз. Певица в непростое время старается не привлекать к себе лишний раз внимания. Как уверяет ее бывший директор Сергей Лавров, отказывается София Михайловна и от всех выступлений, теряя из-за этого большие деньги.

— Сейчас не время выступать, София Михайловна это понимает, — объясняет Лавров. — Хотя заказов на нее предостаточно. Мне постоянно звонят люди, которые хотят ее видеть на своих мероприятиях. Интересуются, как и за сколько можно пригласить Софию Михайловну. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет.

— Почему?

— София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. «Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду.

— Можете привести пример?

— Помню, однажды ее приглашал выступить в Чечне Рамзан Кадыров. Она всегда к нему уважительно относилась, несколько раз выступала на его мероприятиях. А в то время уже активно готовилась к встрече Нового года. Пригласила своих братьев, сестер — не могла бросить семью. Была мысль вывезти всех родственников туда, но это оказалось проблематично. И София Михайловна осталась отмечать праздник дома.

По словам Лаврова, из-за отказа выступать Ротару теряет большие деньги. По самым скромным подсчетам, за одно выступление на частной вечеринке София Михайловна берет от 100 тысяч евро. Впрочем, певица не бедствует.

— В Советском Союзе она была первой артисткой, иногда второй, — рассуждает продюсер. — Они делили пальму первенства с Пугачевой. София Михайловна собирала миллионы поклонников. Немудрено, что за это время отложила себе на безбедную старость.

Денис Сорокин

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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