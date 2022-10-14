Летнее платье с джемпером, рубашка и блейзер: как обновить осенний гардероб без больших затрат

Осенне-зимний период начинается с отправки легких платьев и топов на дальние полки гардеробной: в холодные дни хочется завернуться в уютные вещи, в которых так комфортно ждать тепла. Но в связи с текущим кризисом траты на новую одежду могут стать непосильной задачей. Стилисты рассказали, как обновить свой осенне-зимний гардероб с минимальными затратами.

Обыграйте летнюю одежду

Идея разделить свой гардероб на летний и зимний может показаться очень заманчивой, но существует много вещей, которые хорошо подойдут для межсезонья. Например, классическая белая рубашка летом может служить верхней одеждой, а осенью – одной из частей капсульного гардероба (если застегнуть ее на все пуговицы).

Летнее платье или легкая юбка хорошо сочетаются с колготками и джемпером грубой вязки, надетым поверх.

Очевидно, что вписать в зимний гардероб льняные шорты не получится, но поищите хорошенько в своем шкафу легкие вещи, способные разнообразить ваш стиль.

Получите скидку в конце сезона

Онлайн-распродажи в конце сезона представляют собой кладезь актуальных вещей с большими скидками. Листать страницы каталогов может быть утомительно, поэтому заранее сформируйте себе перечень вещей, необходимых для создания капсульного гардероба.

Хорошим вариантом станет плотная белая футболка, хорошо пошитые брюки и шелковый шарф, который может использоваться в качестве шейного платка.

Распродажа – это отличный вариант получить желанную вещь по сниженной цене.

Вторая жизнь вещей

Если вы хотите побаловать себя модной одеждой, то можно сделать это в секонд-хенде или на ресейл-платформах. Такой способ покупки не только сбережет деньги в вашем кошельке, но и внесет большой вклад в сохранение экологии.

Трендовые вещи не всегда выдерживают испытание временем, поэтому каждый сезон вы легко можете наткнуться на винтажный свитер, дизайнерский тренч или вязаный джемпер по привлекательной цене. Используйте этот шанс.

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Многослойность

Это не только модный прием, но и способ носить летнюю одежду круглый год, меняя образы.

Межсезонье отличается резкими перепадами температур, поэтому вариант “топ – рубашка – блейзер” не только станет стильным приемом, но и даст возможность снять вещь, если окажется слишком жарко.

Многослойность позволяет экспериментировать с уже имеющейся одеждой. Например, для создания скандинавского стиля возьмите футболку или рубашку оверсайз, а сверху надевайте любимый джемпер, чтобы под ним прослеживался силуэт другой вещи.

Найдите свой цвет

Чтобы четко понимать, какой именно вещи не хватает в вашем гардеробе, используйте цветовой круг. Это палитра оттенков, которая легко позволяет подобрать сочетания цветов, используя определенные схемы.

Гармоничные цветовые решения позволят выглядеть стильно при минимуме затрат. Например, если ваша базовая и основная верхняя одежда в осеннем гардеробе – синее пальто, то подбирайте остальные вещи в коричневых, песочных и кремовых тонах.

Это может быть небольшая деталь – палантин, шляпа, шарф, перчатки или сумка. Но даже она сделает образ стильным и элегантным.