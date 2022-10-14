 

Дрессировщик Запашный рассказал о внезапной смерти артистки Цирка Никулина

14.10.2022, 16:32, Разное
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Эдгард Запашный пояснил о внезапной смерти одной из артисток Цирка Никулина. Анастасия Стыкан-Федотова, игравшая ведущие роли в концертных номерах, скончалась на 36 году жизни.
Сегодня стало известно о скоропостижной смерти перспективной артистки Цирка Никулина. О трагическом событии пояснил Эдгард Запашный, дрессировщик развлекательного учреждения. Его коллега Анастасия Стыкан-Федотова, работающая с лошадьми, внезапно умерла в 35-летнем возрасте. Она успешно играла ведущие роли в цирке и всегда пользовалась популярностью у зрителей всех возрастов.

Скончалась Стыкан-Федотова в реанимационном отделении одной из больниц, куда ее госпитализировали после ухудшения состояния здоровья. Долгое время жительница пыталась победить онкологическое заболевание. Однако злокачественная опухоль дала метастазы, что и привело к летальному исходу.
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Источник изображения: Страница Цирка Никулина в соцсети

Эдгард Запашный высказал искренние соболезнования родным и близким актрисы Цирка Никулина. К словам скорби присоединились многочисленные коллеги и друзья актрисы-дрессировщицы. Информация о месте и времени прощания с усопшей и ее погребении станет известна позже.


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