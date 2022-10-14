Ксения Собчак призналась в любви к роскошной жизни

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей страницы в одной из соцсетей своей слабостью. Как оказалось, селебрити любит роскошную жизнь и иногда не может отказать себе в небольших, порой дорогостоящих, радостях.

Ксения Собчак пояснила приверженцам ее многочисленных талантов о своей жизни и слабостях, которые иногда может себе позволить. Так, бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и экс-кандидат на пост президента Российской Федерации не любит просыпаться рано. Кроме того, звезде российского шоу-бизнеса очень нравится, когда ей подают кофе в постель. Стоит отметить, что, как ведущая разнообразных мероприятий, она является одной из самых высокооплачиваемых в стране.

Ксения Собчак неоднократно подвергалась критике за свой образ жизни и порою заносчивое поведение. Селебрити попадала в скандалы, когда публике становились известными факты ее грубого обращения с окружающими. Последний эксцесс произошел во время поездки Ксении Анатольевны год назад в Сочи. Тогда телеведущую подозревали в том, что автокатастрофа, в которой погибли люди, была спровоцирована ее влиянием на водителя. Более того, воспользовавшись шумихой, Собчак назвала свой профиль в одной из социальных сетей «Кровавая барыня», что многие посчитали циничным. Известна автор программы «Осторожно, Собчак!» и тем, что покупает исключительно дорогую, брендовую одежду, аксессуары и драгоценности.

Недавно журналистка побывала в Израиле на концерте Земфиры, который также посетила Алла Пугачева и Рената Литвинова. При этом любительница роскошной жизни не намерена следовать примеру представителей элиты, выехавших из РФ после усложнения геополитической ситуации. Как и раньше, она остается на родине и продолжает свою работу ради многомиллионной аудитории ее журналистских расследований и интервью с самыми разными людьми.