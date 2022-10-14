 

Ксения Собчак призналась в любви к роскошной жизни

14.10.2022, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей страницы в одной из соцсетей своей слабостью. Как оказалось, селебрити любит роскошную жизнь и иногда не может отказать себе в небольших, порой дорогостоящих, радостях.
Ксения Собчак пояснила приверженцам ее многочисленных талантов о своей жизни и слабостях, которые иногда может себе позволить. Так, бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и экс-кандидат на пост президента Российской Федерации не любит просыпаться рано. Кроме того, звезде российского шоу-бизнеса очень нравится, когда ей подают кофе в постель. Стоит отметить, что, как ведущая разнообразных мероприятий, она является одной из самых высокооплачиваемых в стране.

Ксения Собчак неоднократно подвергалась критике за свой образ жизни и порою заносчивое поведение. Селебрити попадала в скандалы, когда публике становились известными факты ее грубого обращения с окружающими. Последний эксцесс произошел во время поездки Ксении Анатольевны год назад в Сочи. Тогда телеведущую подозревали в том, что автокатастрофа, в которой погибли люди, была спровоцирована ее влиянием на водителя. Более того, воспользовавшись шумихой, Собчак назвала свой профиль в одной из социальных сетей «Кровавая барыня», что многие посчитали циничным. Известна автор программы «Осторожно, Собчак!» и тем, что покупает исключительно дорогую, брендовую одежду, аксессуары и драгоценности.

Недавно журналистка побывала в Израиле на концерте Земфиры, который также посетила Алла Пугачева и Рената Литвинова. При этом любительница роскошной жизни не намерена следовать примеру представителей элиты, выехавших из РФ после усложнения геополитической ситуации. Как и раньше, она остается на родине и продолжает свою работу ради многомиллионной аудитории ее журналистских расследований и интервью с самыми разными людьми.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.22 / В Германии готовятся к возможному прекращению поставок российского газа

16.06.21 / 8 причин купить электрическую зубную щетку

14.10.22 / Тишина и покой: принц Гарри решил переехать после скандала с Маркл

30.01.22 / “У меня каждый раз депрессия”: Решетова летит в Москву за сыном

21.03.21 / Нидерланды закупят сушёный конский навоз для отопления жилых домов

27.11.21 / В Германии санкции против России назвали ценой за Крым и Донбасс

04.07.22 / Скандалы: Болгарская криптокоролева вошла в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников

16.06.22 / Калифорнийцы массово бегут от Байдена в Мексику

21.04.21 / Хозяева лондонского “Поля чудес” решили что пора собирать “урожай”

07.08.21 / “Маленькая Украина” в Монреале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика