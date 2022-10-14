У жены Петросяна Татьяны Брухуновой украли платье в Израиле

Жена Евгения Петросяна пожаловалась на инцидент, произошедший с ней в Израиле. Как оказалось, у 33-летней Татьяны Брухуновой украли платье, однако вслед за этим ее ждало новое разочарование.

Пятая супруга Евгения Петросяна активно пользуется социальными сетями, однако не спешит делиться всеми подробностями жизни с супругом, который старше ее на 44 года. Однако в этот раз Татьяна Брухунова не смогла удержаться и пояснила подписчикам своего аккаунта о произошедшем инциденте, случившимся с ней в Израиле. Как оказалось, у 33-летней молодой мамы на Святой земле украли платье.

Брухунова очень щепетильно подходит как к своему внешнему виду, так и образу мужа. Она лично подбирает ему гардероб, чтобы он выглядел более ярко и модно, а также, чтоб одежда была удобной. Кроме того, таким образом она бережет семейный бюджет, не допуская импульсивных покупок благодаря совместным походам по магазинам. Накануне же она лишилась заказанного за границей предмета одежды.

Татьяна Брухунова заказала сразу три платья, однако на пути в Россию одно из них пропало из посылки. После выяснения причин такой ситуации супруга 77-летнего Евгения Петросяна узнала, что отправленные ей бандероли были вскрыты при пересечении границы в Израиле. Это делается для точного учета и документации о пересылаемых вещах.

При этом, по какой-то причине, одно из платьев пропало из заказанной посылки. Это огорчило Брухунову, и она решила поделиться проблемой со своими фолловерами. Но и тут ее ждало разочарование, так как многие комментаторы не поняли ее проблему, посчитав ее малозначимой на фоне ситуации в современной России. В результате жена Петросяна удалила публикацию, чтобы и далее не раздражать соотечественников.