 

Сбежавшего из страны Леонтьева нашли на клочке земли

14.10.2022, 16:20, Разное
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Поклонники экстравагантного
Валерия Леонтьева недавно забили тревогу — любимый артист не появлялся на
публике с декабря.
Ранее 73-летний Валерий Леонтьев сильно уменьшил концертную программу и почти перестал ездить на гастроли.

Разговоры шли разные: и об эмиграции и переезде в США, и о
возможных проблемах со здоровьем из-за солидного возраста. Кроме этого, поклонники предположили, что у артиста случилось выгорание и ему необходим отдых.

Теперь фанатам певца не
о чем переживать, ведь наконец-то стало известно, где находится Валерий
Леонтьев. Место временного обитания артиста нашли на клочке земли посреди океана. По
словам его директора Бориса Чигирева, Валерий Леонтьев сейчас находится на отдыхе,
где восстанавливает свои силы.

“Чувствует
Валерий себя замечательно. Полон сил и энергии. Сейчас не в России”, —
поясняет Борис.

Директор
Леонтьева уточняет, что якобы сбежавшего из страны артиста несправедливо
обвиняют в эмиграции. По словам Чигирева, Валерий Леонтьев вернется в Россию ближайшее
время. Кроме этого, певец даже планирует выйти на сцену. Борис
Чигирев добавил, что Валерий Леонтьев готовит слегка обновленную программу программу и поучаствует в
нескольких светстких мероприятиях.


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