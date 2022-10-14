 

Строительство поликлиник в кварталах реновации начнется в 2023 году

14.10.2022, 16:20, Разное
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О возведении социальных объектов в рамках программы реновации рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, проектирование и возведение социальных объектов начнется уже в следующем году. В Некрасовке расположится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, в Измайлове – на 200 посещений, в Зеленограде – на 320.

Кроме того, планируется начать строительство стоматологической поликлиники в Перове. А в районе Царицыно возведут подстанцию скорой помощи.

“Эти объекты предусматриваются в рамках комплексного освоения территории, где идет активное жилищное строительство”, – сказал глава департамента в интервью ТАСС.

Программа реновации набирает обороты каждый месяц. В этом году для заселения передано уже 48 новостроек. Туда переедут жители 138 ветхих домов. Темпы реализации программы в текущем году на 25% выше, чем в прошлом.

Первый этап программы продлится до 2024 года. В настоящий момент он выполнен на 40%, сообщил ранее руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего на первом этапе расселят 1087 домов. Переселение из 437 уже началось, а 52 демонтировали по технологии “умного” сноса.

В 2022 году для переселенцев построили 34 новостройки. Общая площадь жилья в них – около 400 тысяч квадратных метров. Туда переедут 10 тысяч москвичей.

Участники программы реновации получают просторные квартиры с полной отделкой класса комфорт. Делать ремонт не нужно: строители устанавливают радиаторы отопления, качественные стеклопакеты, всю необходимую сантехнику.

Часть квартир выделяют для людей с ограниченными возможностями. В таком жилье устанавливают специальную сантехнику, делают более широкие коридоры.

Участники программы получают жилье в своем районе. Они не меняют привычную среду обитания и продолжают пользоваться теми же социальными и спортивными объектами, автобусными остановками и станциями метро, магазинами и местами отдыха.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, построенных около полувека назад. Второй этап реновации пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.


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