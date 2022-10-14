 

“Мой любимый партнер по танцам”: Джон Траволта почтил память жены в день ее 60-летия

14.10.2022, 16:05, Разное
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Со дня смерти голливудской актрисы и супруги 68-летнего Джона Траволты Келли Престон прошло уже 3 года. Накануне она могла бы отметить юбилей. В день 60-летия покойной возлюбленной Траволта опубликовал в своем блоге трогательное поздравление, сопроводив его архивной фотографией из молодости.

С днем рождения, мой любимый партнер по танцам! – написал актер. – Мы любим тебя и скучаем по тебе, Келли.

Фото, которое опубликовал у себя Траволта

Джон Траволта и Келли Престон поженились 12 сентября 1991 года. За время отношений у пары родилось трое детей: в 1992 году — сын Джетт, в 2000-м — дочь Элла Блю, в 2010-м — сын Бенджамин. Первую большую трагедию в своей жизни Траволта пережил в 2009 году, когда их с Келли старший сын Джетт погиб в возрасте 16-ти лет в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки. Это случилось в ванной комнате дома семьи Траволты на Багамских островах.

Отметим, что, несмотря на крепкий брак Траволты, актера в течение многих лет подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. Недавно эту тему снова поднял бывший приятель актера по сайентологической общине.

После кончины супруги актер на время ушел в тень, но спустя несколько месяцев Траволта возобновил благотворительную и общественную деятельность, на экраны вышел сериал “Крепкий Харт” с его участием. В феврале 2021 года актер выставил на продажу дом, где прожил с женой 30 лет. А на днях вышел трейлер боевика “Парадайз-Сити”, в котором Джон Траволта и Брюс Уиллис снялись вместе впервые спустя 28 лет после выхода “Криминального чтива”.

Джон Траволта с детьми


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