 

Леонардо Ди Каприо вызовут в суд: что произошло

14.10.2022, 16:05, Разное
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По данным изданий People и E! News, Леонардо Ди Каприо привлекут к участию в суде по делу о многомиллиардном мошенничестве. Оно связано с фильмом “Волк с Уолл-стрит”, в котором снялся 47-летний актер. Дело в том, что съемки этой картины частично профинансировали бизнесмен Джо Лоу и один из участников группы The Fugees Праказрел (Прэс) Мичел и именно с подачи Лео. Актер давно дружен с Джо Лоу и бизнесмен даже подарил ему подлинник одной из картин Пабло Пикассо. А всего Лоу и Мичел за последние годы потратили более 3,5 миллионов долларов на покупку недвижимости, произведений искусства и элитного транспорта.

Сейчас же выяснилось, что эта картина (как и многое другое) была куплена на украденные деньги. Как говорится в предварительных результатах расследования, тайно начатого еще три года назад, подозреваемые отмывали деньги на федеральном уровне путем их хищения из малайзийского фонда развития. Правоохранительные органы уже изъяли картину из дома Ди Каприо и вызвали в суд. Дата заседания не известна.

Впрочем, Лео и сам уже давно выразил готовность сотрудничать со следствием. Готовы ли на это другие звезды, связанные с мошенниками, не сообщается. Так, по некоторым данным, автомобиль “Феррари” Ким Кардашьян – тоже подарок Лоу.

Кадр из фильма “Волк с Уолл-стрит”


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