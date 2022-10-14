Скандалы: Больше грязи!

«Мусорные короли» против раздельного сбора отходов

Мусорная реформа де-факто превратилась в кормушку для регоператоров. В регионах арбитражные суды завалены исками от жителей и предпринимателей, требующих пересмотра условий договора с «мусорными королями». Но смогут ли отдельные победы переломить ситуацию и заставить регоператоров снизить цены – большой вопрос.

Мусорная реформа подавалась как способ очистить Россию от свалок. Провозглашалось, что в стране появится целая сеть мусоросжигательных заводов, а в городах и сёлах внедрят систему раздельного сбора отходов. Однако многочисленные примеры показывают, что главными врагами региональных операторов, которым дали возможность вести «золотой» мусорный бизнес, стали как раз активные жители и предприниматели, пытающиеся внедрить раздельный сбор. Оборудованные площадки для мусора, сортировка отходов, строгий учёт вторсырья – всё это бьёт по карманам рег­операторов.

Валите в кучу!

Раздельный сбор мусора жители дома на улице Верхне-Печёрская в Нижнем Новгороде организовали ещё в 2017 году. В стране тогда вовсю шла подготовка к чемпионату мира по футболу, и наличие программы раздельного сбора отходов было одним из требований ФИФА к городам-участникам. Потому во дворе дома была оборудована специальная площадка с кодовым замком, на которой установили контейнеры для стекла, пластика, бумаги и органики. «С тех пор мы начали вести строгий учёт нашего мусора. Платили только за фактические объёмы, – рассказала «Нашей Версии» управляющая ТСЖ «Дом номер 13» Ирина Камшилина. – Собранные отдельно пластик, стекло и бумагу мы по договору сдавали одному предпринимателю, который затем направлял отходы на переработку».

С началом мусорной реформы в 2019 году ситуация резко изменилась. Пришедший на рынок регоператор ООО «Ниж­экология НН», по словам жителей, отказался заключать с ними договор на раздельный сбор отходов, заявив, что ничего подобного в области не предусмотрено. В результате, хотя по факту жители продолжали сортировать свой мусор и по-прежнему сдавали вторсырьё на переработку, региональный оператор в договоре с ТСЖ указал, что вывоз мусора осуществляется по нормативу, как если бы никакой сортировки не было.

«Получалось, что по факту у нас вывозили 5 контейнеров в неделю, это примерно 20 кубометров в месяц. А по нормативу мы оплачивали 50 кубометров за месяц», – говорит Ирина Камшилина. Цены на вывоз мусора подскочили в разы: если раньше жители платили ежемесячно порядка 12–15 тыс. рублей, то при оплате по нормативам пришлось раскошеливаться на 34 тыс. рублей.

Не желая мириться с переплатой, жители обратились к регоператору с просьбой заключить к договору допсоглашение, предусматривающее вывоз мусора по фактическому объёму. Оплачивать вывезенный мусор жители также стали по факту, благо ещё с 2017 года в ТСЖ вёлся строгий «мусорный» учёт. После этого «Нижэкология» обратилась в суд с требованием взыскать с ТСЖ задолженность в размере 174 тыс.рублей – столько, по мнению мусорщиков, дом № 13 задолжал, не желая оплачивать по нормативу. ТСЖ выступило со встречным иском, настаивая на изменении условий договора. В итоге жители дома выиграли иск, однако победа оказалась хуже поражения. «В суде регоператор пытался доказать, что раздельный сбор мусора будет нам же и невыгоден, потому что тариф станет ещё дороже, – рассказывает Ирина Камшилина. – И им это удалось. Они заключили с нами допсоглашение и включили в расчёт несуществующие объёмы крупногабаритного мусора. Ежедневно начисляли за вывоз 13 кубических метров крупногабаритного мусора, при том, что в нашем доме его вообще нет. Оказалось, что мы им стали должны по 270 тыс. рублей в месяц».

Чем грязнее, тем лучше

Но граждане не сдались. Тяжба настойчивого ТСЖ с рег­оператором дошла до Верховного суда, который вернул дело на новое рассмотрение. При этом в определении судебной коллегии ВС по экономическим спорам, в частности, указывается, что «суду надлежит исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора с учётом условий договора». Кроме того, говорится, что при предыдущем рассмотрении дела суд не учёл, что предложение ТСЖ о внесении изменений в договор обусловлено стремлением снизить стоимость услуг исходя из количества и объёма контейнеров, фактически вывезенных оператором.

История противостояния нижегородского ТСЖ с региональным оператором не уникальна. Заставить заключать договоры на справедливых условиях не первый год пытаются и представители малого бизнеса в Республике Башкортостан. Суть всё та же: регоператор включает в условия договора расчёты по нормативам, а предприниматели настаивают на оплате по фактическому объёму вывезенного мусора.

Что интересно: ничто не мешает региональному оператору, как и другим участникам мусорного рынка, покупать сортированный мусор. Однако вести бизнес по-честному, похоже, готовы далеко не все. «Они хотят получать вторсырьё бесплатно, именно поэтому регоператору не выгоден раздельный сбор мусора. Потому если граждане организовали раздельный сбор, а регоператору достались только «грязные хвосты», то они выставляют ценник по нормативу. Логика такова: раз вы не отдали нам вторсырьё, мы свою прибыль всё равно получим и деньги с вас взыщем», – рассказала «Нашей Версии» юрист Наталья Абубакирова.

В прошлом году несколько башкирских компаний обратились в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с жалобой на действия мусорного рег­оператора ООО РО «Эко-Сити», который отказывался заключать договор, предусматривающий оплату фактически вывезенного мусора, настаивая на оплате по нормативу. Комиссия ФАС пришла к однозначному выводу о том, что «заключение договора было поставлено в зависимость от принятия условий договора, предусматривающих коммерческий учёт твёрдых коммунальных отходов расчётным путём исходя из нормативов». Таким образом, «Эко-Сити» признали виновным в нарушении закона. Однако решение ФАС вовсе не означает, что все договоры с мусорщиками в Республике Башкортостан были автоматически переписаны, хотя по логике ситуации именно так и должно было произойти. Нет – мусорщики крепко держатся за свои доходы и без решения суда отказываются менять условия.

«Представители малого бизнеса могут отстоять свои права, но подобные иски рассматриваются год-полтора. Положительная судебная практика есть. Но сегодня в субъектах Федерации лоббируются интересы регоператоров, которые завалили все суды исками, где расчёты ведутся только на основании нормативов», – возмущается Наталья Абубакирова.

Кстати

На днях о работе регоператоров и расчёте нормативов заговорили в Минприроды и Российском экологическом союзе. В Минприроды предложили нормативы оставить, но считать их более тщательно, а именно с использованием видео- и фотофиксации и проведением весового контроля. Заметим, что закон и сегодня предусматривает цифровой контроль за работой регоператоров, что, как показывает практика, не мешает им налаживать выгодный мусорный бизнес.

В Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, выступили с предложением разрешить ТСЖ, организовавшим раздельный сбор мусора, платить регоператорам только за фактически вывезенные объёмы отходов. Соответствующее обращение отраслевики направили главе правительства Михаилу Мишустину.

Аналогичную инициативу обсуждают в нижней палате парламента. Там заявили о разработке поправок, которые позволят жителям домов, где организован раздельный сбор мусора, переходить на расчёты по фактическому объёму с регоператорами.

Впрочем, даже если эти начинания увенчаются успехом, доходы регоператоров вряд ли уменьшатся. До повсеместной организации раздельного сбора мусора ещё далеко, а потому окончательно отказываться от расчётов по нормативам никто не будет. Учитывая, что большинство регоператоров пользуются поддержкой местных властей, можно предположить, что проблем с «правильными» подсчётами нормативов точно не возникнет.

Фото: Скандалы.ру

Кира Ремнёва

Оригинал материала: “Наша Версия”