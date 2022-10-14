 

В России создадут аналог фильтрационных лагерей для звёзд шоу-бизнеса, вернувшихся на Родину

14.10.2022, 15:33, Разное
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Министерство культуры поддержало предложение общественников создать специальные лагеря для звёзд шоу бизнеса, вернувшихся в Россию. В результате фильтрационных мероприятий государство сможет чётко понимать, кто из артистов раскаялся, а кто продолжает работать на врага.

На круглом столе, прошедшем накануне в Госдуме, стороны условились: фильтрационные лагеря не будут напоминать отдельные «печальные страницы отечественной истории». Лидеры различных общественных объединений и партий призвали неукоснительно соблюдать права человека.

Программа фильтрации представляет собой двухнедельный карантин, во время которого будет проводиться тестирование и наблюдение у специалистов. Сами поселения расположат в лесных массивах Сибири, которые славятся своей великолепной природой. В свободное время артисты смогут прогуливаться по Тайге, заниматься ремеслами и лесозаготовкой. Ведущие врачи страны уже одобрили подобный оздоровительный подход.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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