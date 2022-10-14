Пальто-оверсайз, любимые джинсы и очаровательная улыбка: несколько интересных идей, в чем и как провести первое свидание осенью

После летнего комфорта сложно идти на осеннее свидание, особенно когда дело касается нарядов. Если в жару мы просто надевали легкое платье, то теперь идеальный комплект для свидания выбирать гораздо сложнее. Но прежде чем вы подумаете, что это может быть слишком трудно, мы предлагаем взглянуть на несколько интересных образов.

Сексуально и практично

Хотя погода становится холоднее, мы все еще можем оставаться женственными! И правильно подобранная для этого одежда может здорово нам помочь. Девушки всегда чувствуют себя волшебно в женственных и сексуальных нарядах, но если образ будет еще и практичным, вы будете чувствовать себя уверенно. Это то, что нужно для успешного первого свидания: вы и ваше суперсексуальное сияние, что уже является хорошей основой для знакомства. И для этого юбка, сапоги на высоком каблуке и длинный жакет — идеальный выбор, дающий простор воображению. Накиньте еще и крутое пальто, которое сделает вас еще привлекательнее в глазах парня, не говоря уже о том, что вы не замерзнете, если пойдете гулять.

Дерзко и женственно

Парням нравится видеть нас на высоких каблуках, но не меньше им нравится, когда мы носим кроссовки. Осенью мы все еще можем чувствовать себя очень комфортно в спортивной обуви и более длинной юбке. Это дает нам ощущение женственности, и нам даже не нужно надевать высокие каблуки на первое свидание, если мы не чувствуем себя в них комфортно.

С заботой о себе

О первых свиданиях говорят, что мы должны быть в наилучшей форме, хотя было бы более чем достаточно, если бы каждый просто открыл свое сердце второму человеку. Нет необходимости тратиться на новую дорогую одежду, ведь во время встречи это не будет иметь значения. Если вы в настроении для пуховика и теплого костюма, вы можете дать себе это!

Сексуальный оверсайз

Вы также можете быть сексуальны и эффектны в оверсайзе. Вам просто нужно следовать нескольким основным правилам, чтобы получить максимальную отдачу от одежды. Выбрали объемный верх? Тогда скомбинируйте его с узкой юбкой или джинсами скинни. Что касается обуви, отдайте предпочтение крутым резиновым сапогам, в которых можно ходить по лужам.

Выбираем кожаную куртку

Главный плюс осени – возможность носить кожаные куртки! Это одна из самых горячих и сексуальных женских базовых вещей, которую следует иметь в гардеробе каждой женщине! Во-первых, кожаные куртки выглядят стильно, во-вторых, они отлично сочетаются с любой одеждой – юбкой, брюками или красивым платьем.

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Удобно и стильно

Каждой женщине нужна пара брюк в шкафу, которая выручит ее в любой неожиданной ситуации. Что-то, что можно надеть на работу, мероприятие или даже первое свидание. Что-то, в чем вы чувствуете себя уверенно и неотразимо, ведь эта вещь идеально вам подходит. Удобные джинсы – отличная идея!

Самый важный аксессуар

Что всегда будет делать вас женственной и привлекательной? Есть один секретный аксессуар, который вы можете взять с собой на первое свидание! Это ваша улыбка. Каким бы стильным ни был ваш наряд, если он не будет сопровождаться мягким притягательным сиянием, свидание уж точно не будет запоминающимся. Улыбка иногда говорит больше, чем любые слова, не говоря уже о том, что она делает вас милой и обаятельной при первой встрече, когда первое впечатление особенно важно. Вы даже можете накрасить губы более яркой помадой, тем самым еще больше подчеркнув свою неотразимость.