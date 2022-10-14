 

Знакомая зарезавшей сестру в Саратове школьницы сообщила об ее увлечении рассказами-страшилками

14.10.2022, 15:05, Новости дня
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Зарезавшая 10-летнюю сестру в Саратове школьница-подросток увлекалась крипипастами и аниме, которые могли негативно повлиять на ее нервную систему, сообщила знакомая задержанной за убийство девочки.

По данным следствия, в Саратове мать, вернувшись с работы, обнаружила 10-летнюю дочь с ножевыми ранениями и ожогами. За убийство девочки задержали ее 14-летнюю сестру, ее подозревают в убийстве малолетней, совершенной с особой жестокостью.

Знакомая задержанной школьницы рассказала «Газете.Ru», что девочка и ее сестра поссорились, после чего старшая облила кипятком младшую и набросилась на нее с ножом. По словам собеседницы издания, отношения между девочками были натянутые, поскольку убившая сестру считала, что младшего ребенка родители любят больше.

Также знакомая школьницы добавила, что девочка была очень общительная, но могла и ударить, если ей что-то не нравилось, у нее было много друзей, увлекалась крипипастой – рассказами-страшилками в интернете, аниме. Возможно, ее увлечения повлияли на психику.

Ранее школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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