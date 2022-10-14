СМИ сообщают об увольнении в Британии главы Минфина
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Глава британского министерства финансов и автора скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенга уволили с поста, информирует британское издание Spectator.
По данным издания, увольнение Квартенга удивило, так как премьер-министр Британии Лиз Трасс и Квартенг были даже большей частью совместного политического проекта. Отмечается, что Квартенг пробыл на своем посту всего 38 дней.
«Мини-бюджет (план поддержки экономики) был выражением их совместных убеждений: его увольнение – знак того, насколько плохи дела на самом деле», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение СМИ.
Трасс уже проинформировала своего министра финансов Квази Квартенга, что тот уволен с занимаемой должности. Официальное объявление прозвучит в ближайшие часы.
Около часа назад Квартенг срочно вернулся в Лондон и прибыл в резиденцию премьера, прервав визит в Вашингтон.
О потенциальном преемнике пока не сообщалось. В СМИ предположили, что эту должность может занять Саджид Джавид, возглавлявший Минфин в правительстве Бориса Джонсона, или экс-глава МИД королевства Джереми Хант.
Ранее газета Times сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, в случае победы на выборах премьер-министра страны, намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии.
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