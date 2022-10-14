 

RT: В Кишеневе полиция начала жестко задерживать протестующих против политики президента Молдавии Санду

14.10.2022, 15:05, Новости дня
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Полицейские начали жесткие задержания в Кишиневе протестующих против политики президента Молдавии Майи Санду, сообщили СМИ.

Как передает RT, ранее Санду потребовала у правительства Молдавии разрешить полицейским разгонять митинги, не согласовывая это с властями. Кроме того, молдавские власти ввели новые правила проведения протестов и разрешили полиции требовать от организаторов прекратить акцию. Также полицейским разрешили вытаскивать из толпы протестующих тех, кто покажется им подстрекателем.

 

Напомним, 2 октября в Кишиневе началась массовая акция протеста представителей партии «Шор», собравшая, по словам организаторов, 40 тыс. человек. Митингующие развернули дополнительный палаточный городок, чтобы каждое утро он напоминал Санду о требованиях протестующих.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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