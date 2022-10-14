 

Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти

14.10.2022, 14:55, Разное
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Легенда мирового фигурного катания, Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сегодня борется с тяжелым недугом. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, она продолжает работать и делиться опытом с начинающими спортсменами. Однако болезнь берет свое.

Мастер спорта СССР международного класса еще несколько лет назад была вынуждена сесть в инвалидное кресло из-за проблем со спиной. Сегодня 75-летний тренер еле может говорить. Она, по данным “Экспресс газеты”, страдает вертебробазилярной недостаточности.

У людей с подобным диагнозом, как правило, нарушается работа мозга из-за проблем с кровообращением. Фактически, человек начинает балансировать на грани жизни и смерти.

За здоровье Татьяна Тарасовой сегодня переживают и коллеги по цеху, и просто любители спорта, и журналисты. Корреспонденты издания даже попытались связаться с прославленным отечественным тренером, но не смогли взять интервью.

Авторы статьи утверждают, что 75-летней легенде фигурного катания было очень трудно говорить, она отвечала коротко, делала паузы. В итоге бессменный председатель жюри шоу “Ледниковый период” попросила журналистов позвонить позже.

Так или иначе, участие Татьяны Тарасовой в новом сезоне телепроекта остается под вопросом. Со съемок первого сезона ее госпитализировали. Собираются ли организаторы искать замену легендарному тренеру, пока неизвестно.


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