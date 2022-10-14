 

Нужно экстренно спасать! Жутко переломанную Валерию со связанными ногами обнаружили в квартире

14.10.2022, 14:55, Разное
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Мало кто поверит, что знаменитой блондинке уже за пятьдесят! И это все – результат ее колоссального труда и, конечно, тренировок. Певица не скрывает, что она активно занимается йогой. Можно смело сказать, что это одно из любимых увлечений Валерии.

Артистка нередко показывает поклонникам кадры с занятий: и то, что вытворяет в эти моменты супруга Иосифа Пригожина точно многих приводит в шок и в восхищение. Накануне в микроблоге звезды появился новый снимок: глядя на него, фанаты обнаружили свою любимицу на полу в странном положении. Во-первых, артистка изогнулась так, что ее тело выглядит жутко переломанным.

“Ща сломается”, – с иронией написал кто-то из пользователей. Но с состоянием увлекающейся годами йогой Валерии точно ничего не случится: она ведь настоящий гуру! Более того, сегодня, благодаря посту, посвященному практике, народ прозвал певицу “мотиватором”. Жена продюсера призналась, что с каждым годом узнает все больше о своем теле – и эта информация позволяет ей дышать полной грудью.

По ее мнению, именно от человека зависит его самочувствие. “Спасение утопающих – дело рук самих утопающих”, – написала под фотографией певица. Валерия как бы намекнула, что все мы – те самые утопающие и только мы в силах понять, что наше тело и здоровье нужно экстренно спасать!


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