Dagens Nyheter – инфляция в Швеции продолжает расти и достигла 9,7%

В Швеции всё продолжает дорожать и в сентябре инфляция составила 9,7%, пишет Dagens Nyheter. Эти данные были опубликованы сегодня Центральным статистическим бюро страны. В отчёте ведомства особенно отмечается рост стоимости электроэнергии и продуктов питания, что повлияло на продолжающееся повышение цен.



AP

По данным Центрального статистического бюро Швеции, рост цен на электроэнергию и продукты питания поспособствовали увеличению показателя инфляции. В августе инфляция в Швеции составляла 9%, а предварительный прогноз на сентябрь был зафиксирован на уровне 9,3%. Однако согласно индексу потребительских цен инфляция в сентябре достигла 9,7%, а при учёте роста процентных расходов — 10,8% в годовом исчислении. «В первую очередь на инфляцию в сентябре повлиял рост цен на электроэнергию и такие продукты питания, как мясо, молоко, сыр, хлеб, крупы, кофе и безалкогольные напитки. Цены на электричество в сентябре этого года примерно на 54 процента выше, чем в том же месяце прошлого года», — констатирует статистическое ведомство в пресс-релизе, пишет Dagens Nyheter.

«В краткосрочной перспективе для рыночного ценообразования и для кроны, я не думаю, что это имеет большое значение. Но мы остаёмся при своём убеждении, что Центробанку необходимо повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов в ноябре», — заявил изданию главный экономист Swedbank Маттиас Перссон.

Критики отмечают, что корректировка процентной ставки Центробанком слабо поможет борьбе с инфляцией при нынешних ценах на электроэнергию, ведь домохозяйствам нужна электроэнергия независимо от ситуации с процентной ставкой. По мнению эксперта, необходимо делать всё возможное, чтобы перейти на альтернативные источники энергии и сокращать её потребление. По данным Центрального статистического бюро Швеции, помимо цен на продукты питания и электроэнергию, в течение месяца также выросла стоимость одежды и обуви, что является закономерным для времени года. Кроме того, на инфляцию повлияло увеличение расходов на содержание и ремонт жилья и мебели, отмечает Dagens Nyheter.

Следующий отчёт о денежно-кредитной политике Центробанка будет опубликован 24 ноября. Тогда же и станет известно, на сколько пунктов регулятор скорректирует ключевую процентную ставку. По словам экономиста, сложно сказать, когда именно меры Центробанка повлияют на инфляцию. «Обычно называют срок — год-полтора. Кроме того, теперь у нас также есть перебои с поставками, которые влияют на инфляцию, поэтому трудно понять, каков будет прямой эффект. Но совершенно очевидно, что высокая инфляция повлияла на потребление домохозяйств. Мы потребляем по-другому, и в целом мы сократили потребление. Теперь ещё и возросшие процентные ставки по ипотечным кредитам также будут оказывать всё большее влияние на инфляцию», — резюмировал Перссон в беседе с журналистами Dagens Nyheter.