Зепюр Брутян отдыхает в Подмосковье с Павлом Прилучным и его детьми

Накануне молодожены Зепюр Брутян и Павел Прилучный отправились на отдых за город. На природу они взяли детей Павла от предыдущего брака с Агатой Муцениеце – Тимофея и Мию. Похоже, новая возлюбленная актера успела подружиться с его детьми. По прибытии в дом отдыха Прилучный опубликовал несколько фотографий, на которых они всей семьей плещутся в бассейне.

Оказывается у нас в ближайшем Подмосковье есть замечательное место, где можно отдохнуть ничуть не хуже, чем на заграничных курортах. Уютные домики, вкусная еда, замечательный персонал и уйма приключений для детей. Останутся довольны и дети, и родители! Рекомендуем всей семьей! – написал актер.

Напомним, что роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян закрутился этой весной, хотя знакомы актеры уже несколько лет. Они сыграли свадьбу в столице 25 августа этого года. Праздник прошел в ресторане на крыше в самом центре Москвы в окружении многочисленных гостей. Первые фото с торжества опубликовал HELLO.RU, а также молодожены снялись на обложку нашего журнала и дали первое совместное интервью.

До этого Павел Прилучный восемь лет состоял в браке с Агатой Муцениеце – они развелись в 2020 году. Мирным расставание назвать нельзя – во время развода Муцениеце обвинила супруга в домашнем насилии.