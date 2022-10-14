Актриса Зои Казан и звезда сериала “Война и мир” Пол Дано станут родителями во второй раз

В очередной голливудской семье грядет пополнение. Звезда сериалов “Кликбейт” и “Двойка” Зои Казан и ее супруг, номинант на премии “Золотой глобус”, “Эмми” и BAFTA, звезда мини-сериала “Война и мир” (там он сыграл Пьера Безухова) и режиссер картины “Дикая жизнь” Пол Дано, станут родителями во второй раз.

Вместо того, чтобы в духе времени сообщить радостную новость в социальных сетях, актеры обнародовали положение Зои, выйдя на красную ковровую дорожку премьеры нового фильма “Она сказала”, где Казан играет бок о бок с Кэри Маллиган. Картина выйдет на экраны 18 ноября.

Зои появилась на мероприятии в пышном кремовом платье из новой коллекции Simone Rocha, сквозь которое было хорошо видно заметно подросший живот актрисы, и черных массивных туфлях на устойчивом каблуке. Ее супруг выбрал строгий тотал-блэк образ из костюма и рубашки, застегнутой на все пуговицы.

Напомним, что у актеров уже есть 4-летняя дочь по имени Альма Бэй. Актеры вместе уже 15 лет — они начали встречаться еще в 2007 году. Их отношения начались с дружбы, но затем легкий флирт медленно трансформировался в настоящее чувство. Кстати, на съемочной площадке они тоже успели поработать вместе — в картине 2012 года “Руби Спаркс”, где по сюжету тоже играли пару.

Зои и Пол в фильме “Руби Спаркс”