Скандалы: Игры на нервах

Эксперты заподозрили инсайдерскую торговлю акциями «Газпрома» на новостях о дивидендах

Весьма похоже, что некий биржевой игрок сделал большие деньги за счёт доступа к непубличной информации. Кошельки рядовых инвесторов «Газпрома» заметно похудели, но вряд ли кого-то накажут. Если в США за инсайдерскую торговлю могут посадить на 20 лет, то в России за это дают символические штрафы. Центробанк, по всей видимости, может лишь призвать инвесторов обращать внимание на необычную активность на рынке акций.

В конце сентября акционеры «Газпрома» одобрили выплату промежуточных дивидендов за I полугодие 2022-го. Общий размер выплат составит 1,208 трлн рублей (51,03 рубля на акцию) – рекорд в истории и компании, и российского фондового рынка. При этом аналитики считают ситуацию с решением «Газпрома» некоей игрой. Судите сами, в начале в мая нынешнего года совет директоров принял другое решение и рекомендовал выплатить за 2021 год рекордные дивиденды – в объеме 1,24 трлн руб. (50% чистой прибыли). На ожиданиях выплат на бирже началась спекуляция акциями компании, а дальше случилось странное.

В день заседания совета директоров «Газпрома», посвященного выплате дивидендов, котировки акций рухнули почти на 13%. В ЦБ заподозрили манипуляцию акциями или ошибку трейдера. Но больше это было похоже на сброс акций каким-то крупным инвестором, знавшим то, что другим пока неизвестно. И действительно, решение о выплате дивидендов внезапно было отменено.

В августе «Газпром» снова вернулся к вопросу о выплатах, приняв решение о промежуточных дивидендах, которое мы упомянули в самом начале. На фоне этой новости котировки подскочили на 30% и более. Однако есть нюанс: кто-то активно скупал акции «Газпрома» с вечера 29 августа, причем в аномальных размерах. Только 30 августа вечером после завершения торгов вышла новость о планах по выплате дивидендов, что и привело к скачку котировок акций «Газпрома». Специалисты полагают, что кому-то удалось неплохо нажиться на инсайдерской информации.

Это может быть крупным, но одним из немногих примеров не вполне чистой игры на бирже. Лишь иногда такие факты становятся предметом разбирательства в России. Например, в сентябре ЦБ выявил манипулирование рынком на организованных торгах корпоративными облигациями ПАО «РусГидро» – со стороны Дениса и Анатолия Колесниковых, связанных родственными отношениями. Они заключали сделки с облигациями по предварительному соглашению, что повлияло на объем торгов. В июле ЦБ зафиксировал факты манипулирования рынком на торгах облигациями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (были совершены серии взаимных сделок, ЦБ выявил «однотипное торговое поведение», было установлено, что операции совершались «из единого центра принятия решений»).

Все подобные факты Банк России устанавливает, руководствуясь федеральным законом (№ 224-ФЗ от 27.07.2010), вступившим в силу в 2011 году. Но если за рубежом за инсайдерскую торговлю можно получить не только штраф, но и реальный тюремный срок, то в России за инсайдерами чаще всего просто «наблюдают», или журят – в форме административных наказаний.

Дела пересчитать по пальцам

Из крупных историй можно вспомнить факт 2013 года, когда Федеральная служба по финансовым рынкам доказала инсайдерскую торговлю акциями концерна «Калина» в 2011 году (инсайдеры успели совершить сделки с акциями накануне поглощения концерна корпорацией «Юнилевер»).

В 2017 году ЦБ впервые заблокировал брокерский счет на основании фактов манипулирования рынком. Центробанк установил, что управляющий директор компании ООО «Бонум Кэпитал» и его супруга манипулировали в сделках с акциями компании «Единые Техно Системы» (ЕТС), но ЦБ ограничился дисциплинарными мерами.

Первое в России уголовное дело об инсайдерской торговле было возбуждено в 2017 году. Выяснилось, что летом 2014 года три бывших сотрудника АФК «Система» (зампред совета директоров Александр Гончарук, первый вице-президент Алексей Буянов, финансист Надежда Носова) использовали закрытую информацию в сделках с акциями компании, успев продать их за несколько часов до обвала котировок более чем на 7%.

В 2018 году в отношении известного трейдера Элвиса Марламова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 185.6 УК РФ (неправомерное использование инсайдерской информации). Марламов публиковал на сайте «Финама» стратегии автоследования, подписчики могли копировать его сделки, следствие усмотрело в такой схеме инсайдерскую торговлю. Трейдер заработал 8 млн рублей и влиял на котировки акций таких компаний как «Газпром», «Магнит», «Мечел», «Мегафон», АФК «Система» и ряда других. Однако сам Марламов отмечал, что инсайдерской информацией не владеет. А в 2021 году даже сам подал иск к ЦБ, получив акт проверки, на основании которого СК и обвинил его в инсайдерской торговле.

Как у них?

В США с нарушителями правил биржевой торговли борются с 1909 года, а в 1934 году в Штатах ввели и уголовную ответственность за инсайдерство. Ситуацию контролирует Комиссия по ценным бумагам и биржам — SEC (кстати, ранее была практика выплаты вознаграждения осведомителям, людям, сообщавшим данные об инсайдерской торговле). В США штрафы за такие деяния могут достигать серьезных размеров, превышая прибыль от незаконной торговли бумагами. Закон также предусматривает заключение до 20 лет.

Некоторые примеры борьбы США с инсайдерами уже, можно сказать, вошли в учебники биржевой торговли. Например, дело Марты Стюарт, которая владела акциями биофармацевтической компании ImClone Systems. В 2021 году она получила от своего биржевого маклера Питера Бакановича инсайдерскую информацию о том, что отклонена заявка компании на регистрацию препарата от онкологии, и успела сбросить свои акции, избежав убытка на сумму 45,6 тыс. долларов. Свои акции компании продал и сам Баканович. А когда информация об отказе в регистрации лекарства стала публичной, акции компании упали в цене на 16%. В итоге после расследования SEC уже в 2006 году Марту Стюарт оштрафовали на 137 тыс. долларов, а еще заставили вернуть сумму убытков и судебные издержки — ещё 58 тыс. долл. и на 5 лет запретили занимать различные должности в компаниях. А Сэм Уэксал, основатель и гендиректор ImClone, который не только сообщил информацию Бакановичу, но и сам успел перевести бумаги родственникам, которые продали акции на 10,6 млн долл., получил 7 лет и 3 месяцам тюрьмы, а также штраф в 3 млн долларов.

Некрасивая история вышла и в 2018 году с Илоном Маском – он сообщил в Twitter о планах купить акции собственной компании Tesla на 25% дороже рыночной цены. Стоимость активов компании Маска резко выросла. За инсайдерскую торговлю миллиардер был привлечен к штрафу в 20 млн долларов и был вынужден оставить пост председателя совета директоров собственной фирмы. Кстати, та история не стала уроком для бизнесмена. Далее Илон Маск заявил и о желании купить Twitter, а потом отказался от этой идеи, что тоже негативно повлияло на акции компании. Недавно он снова вернулся к идее о сделке, и на этом фоне стоимость акций Twitter подскочила более чем на 15% — до 49,7 долларов.

Преступление без наказания

Как отмечают эксперты, в 35% случаев манипулирования акциями на российском рынке действительно подтверждается инсайдерская торговля. Но три четверти таких расследований заканчиваются предупреждениями. По мнению юристов, у нас в стране пока нет эффективного механизма доказывания инсайда, по этой причине ЦБ даже пытался получить право на прослушку телефонных переговоров. Также была идея смягчать наказание недобросовестным участникам финансового рынка в случае сделки со следствием. Кроме того, ранее ЦБ разрешили, в том числе и проводить оперативные мероприятия (осмотр помещений, документов), но это тоже не дало результатов. Сейчас регулятор, похоже, может защитить участников рынка от такой инсайдерской торговли лишь своей рекомендацией обращать внимание на необычную активность на рынке акций.

Именно так, по всей видимости, и будет в случае с недавними не вполне объяснимыми сделками с акциями «Газпрома». В связи с этим уместно вспомнить довольно свежий пример из практики наших восточных партнёров. Крупнейший в истории штраф за инсайдерскую торговлю составил 870 000 000 долларов. Он был наложен в Китае в 2018 году на логистическую компанию Xiamen Beibadao Group. Штраф в 6 раз превысил прибыль, которую компания получила в результате манипуляциями на рынке ценных бумаг.

Конкретно

Формально, по российскому законодательству, наказание за инсайдерскую торговлю предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 6 лет (или исправительные работы до 4 лет). Но чаще всего возбуждаются не уголовные, а административные дела. В таком случае штрафы составляют от 3000 до 5000 рублей для физлиц, от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, а юрлица наказывают на сумму излишнего дохода.

Марина Константинова

Оригинал материала: “Наша Версия”