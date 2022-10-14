 

Мнение: Железо и софт

14.10.2022, 14:10, Разное
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Французская компания Danone объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России

Контроль над подразделением о производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. Ущерб от этого решения компания оценивает примерно в €1 млрд. В России компания работает с 1992 года. В числе ее брендов – Danone, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Bio Баланс, «Растишка», «Тёма», Danissimo и другие.

Нюанс в том, что необходимые компоненты для производства продуктов являются частью технологии Данон – это и специально выведенные молочнокислые бактерии, сбраживающие составы, и всё это компания оставляет за собой. Фактически будет продано лишь «железо». «Софт» и его обновления, ребята, создавайте сами.

Какое-то время это всё, конечно, будет работать, а потом неизбежно превратится во «Вкусно и точка». Вроде бы похоже, но уже точно не то.

Кстати, из личного. Не далее чем вчера заехал в эту «Вкусно и точку» и взял перехватить по дороге маленькую картошку-фри. Жирная безвкусная пластмасса. Выбросил.

Источник: Эль Мюрид


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