Кэжуал-шик в возрасте за 50: учимся создавать модные и омолаживающие осенние образы с кроссовками

Можно каждый день одеваться стильно и не впадать в однообразие, самое главное – помнить несколько правил. Важно, чтобы выбранный наряд был максимально комфортным и при этом омолаживал. Добиться успеха можно при помощи одежды с кроссовками.

Такую обувь можно сочетать с различными вариантами повседневных нарядов, чтобы получить от них максимальную отдачу.

Вот несколько советов относительно того, какие можно составить образы вместе с кроссовками, чтобы следовать моде.

Брючный костюм

В последнее время самым настоящим трендом стало сочетание брючного костюма и кроссовок. Это сейчас самый настоящий писк моды.

Это хорошая возможность несколько обновить привычный классический наряд. Кроссовки помогают придать стилю некоторую небрежность и обеспечивают комфорт. Лучше всего выбрать классические белые кроссовки и сочетать их с костюмом.

С юбкой миди

Еще одной актуальной и омолаживающей комбинацией является сочетание кроссовок с длинными юбками-миди. Отлично смотрятся плиссированные модели одежды.

В итоге получается своего рода сочетание женственного и городского стиля, очень актуальный и удобный для повседневной носки образ.

Чтобы выглядеть еще более привлекательно, стоит добавить красивую байкерскую куртку. В таком случае омолаживающий эффект будет тотальным.

Пальто и свитер

Кроссовки вполне можно сочетать с классическим вещами, такими как свитера, тканевые пальто и брюки со складками.

Отлично будут смотреться розовые и фиолетовые кроссовки вместе с соответствующими предметами одежды, такими как свитер и пальто. Чтобы создать приятный контраст, стоит разбавить все это зеленым оттенком.

Длинное платье

Лучший способ обновить длинное платье или наряд миди с принтом – добавить в создаваемый образ кроссовки, которые могут быть как классическими, так и довольно непринужденными.

Такая обувь отлично подходит для создания удобного образа без потери стиля. Кроме того, можно даже немного скорректировать фигуру, если выбрать дизайн на платформе. Это позволит прибавить несколько сантиметров в росте.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Жилет и строгие брюки

Очень красиво и стильно смотрятся строгие брюки в сочетании с рубашкой в полоску и жакетом в байкерском стиле модного оттенка фуксии. Стоит ко всему этому добавить белые кроссовки.

В итоге можно получить идеальный внешний вид для офиса, который будет стильным и удобным.

Блейзер и джинсы

Это еще один интересный омолаживающий образ, который точно заслуживает внимания. Он просто идеально подходит как для работы, так и для прогулки.

Все дело в том, что повседневное сочетание джинсов, кроссовок и рубашки в стиле рок с формальным блейзером и сумочкой поможет сохранить просто идеальный баланс создаваемого образа.

Спортивные штаны с твидовым жакетом

Такой наряд вместе подходящей рубашкой белыми кроссовками смотрится просто превосходно. Можно добавить модные и стильные детали при помощи украшения и сумочки, соответствующих принту, чтобы придать внешности определенную гармонию и стиль.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Это позволит создать образ, который будет чем-то средним между женственным и повседневным.

Тренч

Еще одним классическим предметом одежды является тренч. Можно добавить спортивную обувь, в частности красные кроссовки. Это позволит привнести в создаваемый образ нотку цвета и стиля. Можно добавить цветок на лацкан тренча, чтобы несколько разбавить слишком строгий и классический образ.

В остальном же наиболее удачным выбором станут нейтральные тона в сочетании с верхом в матросскую полоску.

Брюки карго и куртка

Поскольку сочетание модных брюк карго со стильными кроссовками может быть слишком простым и повседневным вариантом, стоит добавить атласную куртку с тисненым принтом в фисташково-зеленом оттенке.

Также стоит добавить красивый шарф, чтобы придать создаваемому образу красивый и несколько классический оттенок, что в конечном итоге делает его сбалансированным и притягательным.

Шуба с брюками с эффектом кожи

Такой наряд может красиво сочетаться вместе с кроссовками. Стоит выбрать модель обуви похожего цвета и добавить базовый свитер, чтобы завершить свой стиль контрастными тонами.

Это отличный образ для особого случая, чтобы насладиться стилем и комфортом.

Как правильно подобрать кроссовки

Цветные кроссовки хорошо сочетаются с одеждой в тон, чтобы придать образу особую гармонию. Хотя можно носить обувь ярких тонов, чтобы создать контраст с остальными оттенками наряда.

В любом случае стоит попытаться компенсировать более неформальный дизайн кроссовок классической одеждой, чтобы создать баланс.

С другой стороны, образы с белыми кроссовками предназначены для самых классических предметов одежды, которые можно сочетать вместе со спортивной обувью.

Чтобы создать стильный образ вместе с платьями, стоит выбирать более классические или повседневные модели обуви, которые помогают добавить немного гармонии.