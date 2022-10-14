 

У Долиной подкосились ноги прямо на сцене во время концерта

14.10.2022, 13:45, Разное
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Лариса Долина пояснила о неприятной истории, произошедшей с ней прямо во время концерта. При выступлении на сцене Большого театра у певицы подкосились ноги, из-за чего она едва не упала.
67-летняя Лариса Долина уже более 40 лет радует поклонников своего таланта новыми песнями. За годы карьеры она добилась значительных успехов, удостоившись звания Народной артистки РФ. С 2016 года звезда делится своими знаниями со студентами кафедры эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры. В 2015 году она выступила вместе с президентом Владимиром Путиным на Красной площади во время мероприятия, посвященного годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Однако и сейчас она волнуется перед выступлением, и один из таких случай едва не закончился трагедией.

По словам исполнительницы хитов «Погода в доме» и «Лунная мелодия», она до сих пор чувствует себя молодой артисткой. Так, во время концерта в Большом театре к столетию джазовой сцены в России, она едва не упала со сцены. Причиной стали волнения Ларисы Долиной перед выходом к зрителям.

Как пояснила артистка, он находилась в «трепетном состоянии», так как сцена Большого театра для нее является очень почетной и легендарной. Ранее она была в этом храме культуры только в качестве зрителя, поэтому петь в нем для нее было большой честью, несмотря на огромный опыт певицы.


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