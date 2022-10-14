 

«Хорошо», «Очень хорошо», «Отлично» – в российских школах введут новую систему оценивания

14.10.2022, 13:33, Разное
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Начиная со второго семестра нынешнего учебного года, в российских школах изменится принцип оценивания: вместо традиционной пятибалльной системы вводится новая, трёхступенчатая.

Если раньше школы могли сами выбирать, по какой шкале ставить оценки, то теперь Минпросвещения настаивает исключительно на новом варианте.

С 1 января будут предусмотрены только три оценки: «Хорошо», «Очень хорошо» и «Отлично». Над новой системой работали не только педагоги, но и современные психологи и психотерапевты, которые указывают: школьников может морально травмировать низкий балл (особенно, если речь идёт о двойке или единице), поэтому даже минимальная оценка должна нести «позитивный смысл».

– Чтобы не сломать ребёнку психику, мы не должны оценивать его успеваемость токсичными словами, такими как “неудовлетворительно” или “плохо”. Это касается и токсичных цифр, таких как единица или двойка, – рассказывает главная вдохновительница реформы, 28-летняя методистка Эвелина Вишневская, приходящаяся также племянницей заместителю главы Минпросвещения. – Самое главное, что со следующего года мы сможем с чистой совестью сказать, что у нас все учатся как минимум хорошо.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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