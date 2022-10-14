 

Разродившаяся Ковальчук объявила о приемышах: Взяли двух

14.10.2022, 13:32, Разное
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Певица и экс-солистка
группы “Блестящие” Юлия Ковальчук старается не пропадать из взора
поклонников. Артистка, начавшая сольную карьеру более 10 лет назад, делится
семейными фотографиями и подробностями личной жизни.

Так, она опубликовала
фотографию со свадьбы с Алексеем Чумаковым. В этом году они отметили 9 лет брака.
А еще разродившаяся пять лет назад Юлия Ковальчук недавно рассказала, как
прошел праздник дочери. Первый юбилей Амелии Чумаковой отметили весело и
нарядно. Родители, как и прежде, не показывают лицо девочки в социальных сетях,
поэтому подписчики разглядывали только украшенную шарами гостиную загородного
дома.

Уже через день
Юлия Ковальчук объявила необычную новость. Певица рассказала о приемышах —
большом пополнении в семействе. Алексей и Юлия взяли двух котят породы ориентал
— черного и коричневого.

“Семья должна
быть большая”, — написала Юлия Ковальчук под видео с кошечками. Теперь в
доме певцов живут три собаки и две кошки.

Подписчики радостно
поздравили семью с “мурлыкающим пополнением”. Сейчас многие семьи
действительно относятся к питомцам, как к собственным детям. Скорее всего,
трогательные слова в комментариях подняли Юлии Ковальчук настроение.


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