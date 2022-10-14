Разродившаяся Ковальчук объявила о приемышах: Взяли двух

Певица и экс-солистка

группы “Блестящие” Юлия Ковальчук старается не пропадать из взора

поклонников. Артистка, начавшая сольную карьеру более 10 лет назад, делится

семейными фотографиями и подробностями личной жизни.

Так, она опубликовала

фотографию со свадьбы с Алексеем Чумаковым. В этом году они отметили 9 лет брака.

А еще разродившаяся пять лет назад Юлия Ковальчук недавно рассказала, как

прошел праздник дочери. Первый юбилей Амелии Чумаковой отметили весело и

нарядно. Родители, как и прежде, не показывают лицо девочки в социальных сетях,

поэтому подписчики разглядывали только украшенную шарами гостиную загородного

дома.

Уже через день

Юлия Ковальчук объявила необычную новость. Певица рассказала о приемышах —

большом пополнении в семействе. Алексей и Юлия взяли двух котят породы ориентал

— черного и коричневого.

“Семья должна

быть большая”, — написала Юлия Ковальчук под видео с кошечками. Теперь в

доме певцов живут три собаки и две кошки.

Подписчики радостно

поздравили семью с “мурлыкающим пополнением”. Сейчас многие семьи

действительно относятся к питомцам, как к собственным детям. Скорее всего,

трогательные слова в комментариях подняли Юлии Ковальчук настроение.