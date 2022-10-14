 

Не ужилась с Брежневой? Бывшая жена Меладзе сбежала в Израиль

14.10.2022, 13:32, Разное
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Известный российский и украинский композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе сегодня ведет довольно закрытый образ жизни. Он все реже появляется в социальных сетях, отказываясь комментировать политические события, как некоторые другие его коллеги по цеху.

Сегодня деятель искусств не живет в России на постоянной основе. Он еще весной вывез семью в Италию, где заранее приобрел роскошный особняк. Примечательно, что продюсер позаботился не только о действующей, но о бывшей супруге.

С юристом Яной Сумм Константин Меладзе поженился в 1994 году. Брак с участницей конкурса “Мисс Украина” продержался 19 лет. Она подарила супругу троих детей. После развода наследники остались с матерью.

В 2015 году композитор женился во второй раз. Его избранницей стала солистка группы “ВИА Гра” Вера Брежнева. Так или иначе, бывшая и действующая жена Константина Меладзе, видимо, не нашли общий язык и не смогли ужиться в одной вилле, поэтому первая сбежала в Израиль.

Яна Сумм опубликовала в социальных сетях фотографии нового приобретения. Она даже отметила геолокацию, которая указывает на город Тель-Авив. Судя по снимкам, пока в квартире жить нельзя – там стоят одни голые стены и еще предстоит долгий ремонт.


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